ALEN SATERAN U ĆOŠAK! Hadrović puca po svim šavovima zbog optužbe, otkrio zašto mu je zabranjen ulazak u Grčku! (VIDEO)

U toku je emisija voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marković.

- Da li ti je Alen ispod porkivača objasnio zašto ima zabranu? Bilo bi n

- Pa da, rekao mi je o čemu se radi, to nije uopšte u pitanju, to je čista glupost, ja neću reći, naravno. Ali on nije silovao devojku, on je o tome pričao juče... - komentarisala je Maja.

- Mina zna ko je to rekao i moraće da laže ko je to rekao, od koga god da ti potekla priča, mora da je u pitanju devojka, ako uopšte postoji devojka. Ako se to desilo, ta devojka će dobiti takve tužbe, dok ne bude sve moguće sankcije dobila! - poručio je Alen.

- Ti puštaš da ljudi misle da si uradio nešto katastrofalno! Ako je istina i malo lakše od ove, reci, sada imaš optužbu, gde narod misli ko zna šta! - rekla je Sandra.

- Znaju neki ljudi, zna Vlada, pre nego što smo se upoznali, on je znao to! Ljudi, ovo nije kleveta, ali ja se kunem, da će za ovo dobiti po leđima, a pogotovu zato što ja imam dokaz zašto imam zabranu - rekao je Hadrović.

- Alene, znaš u čemu je poenta, ti si ovde zaštićen, ali tvoja majka, sestra, otac su napolju, dozvoli, oni znaju, ali ljudi, antifanovi, podrška, oni prave haos tvojima napolju! Pitaj Ša šta mu je bilo sa salonom, zbog tih ljudi - rekla je Ermina.

Naredno pitanje u nastavku emisije se odnosilo na prethodno izlaganje Alena Hadrovića, a on je imao kratak odgovor kojim je objasnio zašto je bio kažnjen zabranom ulaska u Grčku, tačnije - sve zemlje Evropske unije.

- Velika je bila kazna, ali nije bilo ništa ozbiljno iako, bilo je pre šest godina. Velika je kazna, pokušao sam da skinem sa advokatima, ali nisam uspeo. Mi smo išli na sportsku priredbu gde smo zaustavljeni i privedeni pod sumnjom da smo organizovani za neke nerede. Bilo nas je oko 40 - rekao je Alen.

- Nisam pripadnik neke navijačke grupe, simpatizer sam bio - dodao je on.

