ŠOK ISPOVEST IVANE MARINKOVIĆ PRED MILIONIMA: Otac mi je bio u zatvoru, nisam imala DINARA, govorili su mi da budem PROSTITUTKA!

Ivana Marinković ustala je i pred svima iznela detalje privatnog života.

Rijaliti učesnica tom prilikom je i zaplakala, a nije želela mnogo da detaljiše o svojoj porodici.

"Ja ne želim da pričam o tim stvarima ovde, pričala sam sa nekim ljudima, ne želim da produbljujem temu, ni zbog sebe, ni zbog njih... Ja stvarno ne mogu da pričam o bilo čemu o mom životu i mojoj porodici, to je jače od mene! Ima tu dosta stvari i mnogo stvari koje ja...", rekla je Ivana u suzama.

foto: Printscreen

"Stvarno ne mogu, ima dosta stvari koje me muče, zbog kojih mi je teško kada pomislim na njih. Znam da bi mi bilo lakše kada bih podelila to sa ljudima, ali ja ću odavde izaći i nastaviti sa svojim životom i smatram da nije mesto gde mogu da pričam tako javno o tome. To je istina što si rekao, bilo je tako, uz sve to se dešavalo još mnoge stvari, koje su mene ojačale", grcala je Marinkovićeva u suzama.

"Kakav je bio tvoj odnos sa očuhom? Dali te je maltretirao psihički ili fizički, na bilo koji način? Je l' on radio nešto da bi te doveo u to stanje?", glasilo je pitanje.

"Ne mogu da pričam, znam sebe, znam kako ću se osećati i znam da neću moći od svega što se nalazi u meni da ispričam sve, nešto ću sigurno zaboraviti! Nije me maltretirao, psihički nisam bila dobro, narušeno mi je bilo samopouzdanje... Ne on generalno, nego njegove porodica", izjavila je Ivana.

foto: Printscreen

"Je l' te njegova majka izbacila iz kuće?", pitao je voditelj.

"Da, navela me je samu nekim postupcima da u tim trenucima kad ni mama, ni niko nije bio pored mene, da sa mlađim bratom odem, jer sam se osećala odvratno, bio je neki momenat gde su rekli nešto najodvratnije, što može da se kaže jednoj devojci od 19 godina, tada sam otišla kod maminih, pa sam tu bila nekih par meseci, a brat je bio sa očuhom i njegovom majkom", potvrdila je zadrugarka.

"Rekla ti je da možeš da budeš i prostitutka, je l' tako? Tim rečima?", bilo je sledeće pitanje.

"Da, tako je! Majka uopšte nije bila u toj kući, ona je otišla, bila je preko, u Švajcarskoj. Moja mama i ona nisu pričale nekoliko godina, jer sam ja bila neko ko je uvek sklanjala i tako dalje... Bilo mi je teško, jer nisam imala nikoga oko sebe. Povlačila sam se u sebe, bila sam u svojoj sobi, sa bratom koji je sve to morao da gleda, koji je 10 godina mlađi od mene, sve to je morao da gleda, mene je to najviše bolelo od svega, mama u tim momentima nije bila tu, kao ni moj otac", pričala je Ivana.

"Ovde su svi ljudi g*vnari, misliš li da bi neko rekao da se ja borim za sebe, za brata? Kažem ti, kada sam ja otišla kod kuće, majka se vratila kod njega, oprostila mu. Posle toga, i ja sam se vratila, posle smo otišle u Švajcarsku, tamo smo radile 5, 6 meseci, uzela sam pare, ona je ostala, ja sam se vratila i uzela stan u Beogradu, sve sam sama plaćala, radila sam nešto, da imam pare za sebe. Nije mi slala ni dinara, razumeš li? Onda mi se pojavi prilika za Zadrugu, nije ni ona kriva i ona se borila za nas. Otac me nije ni zvao, od kada su se razveli, otišao je u zatvor, izašao pre godinu dana, misliš li da je došao posle zatvora da me vidi? Ne, išla sam ja da ga vidim, bio je tamo 100 godina i tako dalje. A imam i dva strica, sva trojica su bila u zatvoru, dvojica bila u istoj ćeliji zbog istih stvari. Samo mene imaju sa ženske strane, ali se nikada nisam osetila kao unuče. Samo mamini roditelji, oni su mi i poslali kosu. Ja jesam emotivna, ali sam jaka, zato neću nikome da dozvolim da me udari na moral i na brata!", ispričala je Ivana kasnije.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir