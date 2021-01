NIJE IH ŠTEDEO: Kristijan osuo paljbu po Aleksandri i Moniki! Brutalno ih izvređao, a Horvatova mu nije ostala dužna! (VIDEO)

Kristijan Golubović otkrio je ko je po njegovom mišljenju najnezahvalniji u "Zadruzi".

- Devojke iz paba su bile najnezahvalnije prema meni, a sve sam radio za njih. Naveo bih Aleksandru, Moniku. Aleks sam savetovao da Car nije za nju, da ustaje ranije. Možda je mislila da sam zbog toga zaljubljen u nju, ali sam samo želeo da pruži nešto više od šminkanja i mučenja sa raznim muškarcima. To je bio savet kao brat sestri ili prijatelj prijateljici. Svuda je omanula. Monika je Caru oprostila 15 minuta nakon iznošenja gnusnih uvreda, nisam ja taj koji je pričao da je abortirala, da su je maltretirali... Ja vidim da ona sve laže! Da li laže i kada kaže da si lizala pi*ku? - govorio je Kristijan.

Nisi u pravu, Kristijane, moji nervni slomovi su bili pre tih Filipovih laži. Svi vi ovde lažete, to je moja privatna stvar. Nisam i ne tiče vas se i ne možeš ovako da pričaš sa mnom! - branila se Monika.

- Ko je merodavan, ako ne tvoj prijatelj? Njen drug, koji je muči, a ja joj pomognem i onda ona bude nezahvalna samo zbog jednog parfema. On te je je*ao u vezi, on ti je prijatelj, a ja ti nisam niko. On je sve to tvrdio, kao i to da si se drogirala kao pas. Car truli, jer je rekao da te je je*ao, da si abortirala... Car neka bude i treća osoba. A ja sam sve video, Monika, samo sam ćutao, jer sam ti prijatelj - završio je Kristijan.

