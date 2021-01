STEFANA KARIĆA SVE PODSEĆA NA BIVŠU?! Nakon što je ušao u rijaliti poželeo je da legne u krevet gde je BIO sa Ivanom Šopić!

Stefan Karić juče se uselio u Belu kuću, zajedno sa još dve nove učesnice, a on, kao povratnik, poželeo je da zauzme "svoje" mesto iz prethodne sezone.

foto: Pritnscreen

Naime, Stefan je izabrao krevet koji je u "Zadruzi 3" delio sa njegovom tadašnjom devojkom, Ivanom Šopić, i gde su proveli najlepše i najintimnije momente. Da li mu ovo vraća uspomene i ima li to mesto posebni značaj za njega - možemo da nagađamo.

foto: Printscreen

Inače, Ivana je skoro prokomentarisala vezu sa Karićem.

- Mislim da je javnost poprilično upućena, koliko god da pokušavaš nešto da sakriješ prosto je nemoguće. On i ja nismo zajedno, to se prekinulo brže nego što smo mislili. Trajalo je 4 meseca i 5 dana! (smeh) On ne može da se pomiri sa nekim stvarima, pokušavao je... Sa nekim stvarima koje je imao isključivo u svojoj glavi, koje su nerealne. Ja sam prešla preko svih svojih kodeksa da bih bila s njim, borila sam se kao lav. Mislim da treba da odustanem. Treba mi neko da me drži za ruku - rekla je Šopićeva nedavno za Blic.

foto: Printscreen/Instagram

