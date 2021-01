MAJA JE SPONZORUŠA IZ KOVINA! ČAK SE I MOJA KOLA VODE NA NJU: Jovica odlepio kad je čuo za AFERU bivše devojke sa hirurgom!

Maja Marković javnost je šokirala kad je verenika Jovicu Putniković samo nekoliko dana nakon njegove saobraćajne nezgode javno prevarila sa Alenom Hadrovićem, sa kojim je i danas, a sada je usledila još jedna skandalozna afera.

Maja se navodno dopisivala sa poznatim hirurgom, što je Jovica saznao tek sada.

"Nisam mogao da verujem da je sposobna da to uradi, ja tu devojku definitivno ne poznajem! Po tome što je radila, ispada da je sponzoruša - sa mnom je živela, imala je sve, a njemu je pisala da neću ništa da joj kupim! Evo, pitajte i njene šta je sve imala i kako je živela dok je bila sa mnom! Znači, traži i od njega, a ovamo ima i od mene, to je bukvalno korišćenje", počinje Jovica svoju priču, pa nastavlja:

"Kad je ulazila unutra, ja sam joj kupovao stvari sve, ona se pravila luda, sve je koristila. Kroz celu našu vezu je bila sa njim. Nisam nijednom mogao da posumnjam da je bila sa njim, da je u stanju to da uradi, jer me je sve vreme ljubakala, cmakala... Ali, sada mi je sve jasno. Garantujem, sa kim god da je bila, nije trošila više para dnevno nego što je trošila dok je bila sa mnom, ako već moramo da pričamo i o tome. Neka je pitaju - koliko ste potrošili para samo na jedan dan, kad ste otišli u Novi Sad? To je 1.200 evra! Došla je iz Kovina! Imala je sve šta je htela, patike nove svaki treći dan, sva joj je garderoba markirana! Ja to nikada nisam gledao, odemo u butik, ona uzme pet majica i ode na kasu i čeka mene... Čak i kola ova što imam, vode se na nju. Zvao sam je, pitao: "Je l' ti se sviđa ovaj auto?", i prepisao na nju. Srećom, imam ovlašćenje."

Iako je Maja u "Zadruzi" tvrdila da je Jovica, dok su bili zajedno, odlično bio upućen u njen navodno prijateljski i kolegijalni odnos s pomenutim hirurgom, Jovica kaže da to nije istina.

"Meni tog doktora nije pominjala... Ja sam Maji predložio da uđe u "Zadrugu" i kontaktirao sam tim povodom jednu osobu, i Maji rekao da ću pokušati sa još par strana da vidim da li to može, šta i kako. Posle par dana mi je ona sama rekla: "Kada sam bila na poslu, pominjala sam da bih volela da uđem u "Zadrugu", to je čuo jedan doktor i rekao da može da mi pomogne"... E, tad sam prvi put čuo za doktora, pre toga nisam čuo ni za jednog doktora! Nisam ja znao za njega uopšte, definitivno da je on dolazio u stan, čim Maja kaže da zna gde smo ona i ja živeli... To nisam pomislio da može da mi uradi", izjavio je Putniković.

Tragom informacija da je Maja i svog bivšeg supruga Radovana varala, te da je to bio razlog zbog kog su prekinuli, pitali su Jovicu da li ga je Markovićeva informisala o uzrocima njihovog rastanka.

"Ne, pričala mi je samo da je bio previše ljubomoran, da ju je gušio, da su se zbog toga rastali... Oni su i posle rastanka, dok je ona bila sa mnom, imali komunikaciju zbog deteta, i uvek mi je bilo čudno to što joj prebacuje, što je proverava: "Ko zna sa kim je ona, kod koga je dete", a ja sam i o tom detetu stvarno vodio računa i bilo je sve normalno, lepo smo živeli. Sada ga totalno razumem, kakva ti je žena bila - naravno da ćeš da budeš u tripu gde ti je dete i sa kim, ko ga čuva", priča Jovica.

Kako kaže, vidi da Alenu nije svejedno zbog Majinih afera.

"On se poljulja, ali ona kad krene da plače vrati ga na staro, smiri ga. Kada budu pročitali poruke konkretno, biće mu jasno da je to istina. Sad je pitanje da li će to progutati ili ne, ali ja mislim da neće. Možda bi joj ovako i prešao preko toga, ali nema šanse zbog kamera", kaže Jovica.

O zdravstvenom stanju

"Nemam velikog pomaka, malo se više pomeram, lakše sednem, ali i dalje imam velike bolove. Moraću da operišem opet koleno, da stavim veštačko, jer ovo nije urađeno kako treba. Moram da ojačam, pa da dobijem operaciju", zaključio je.

