MORAO JE DA PLATI DA NE BI IŠAO U ZATVOR! Mina otvoreno o problemu s Mensurom i o svom biološkom ocu: Svaki put ga PLJUNEM! VIDEO

Mina Vrbaški je o bivšem dečku Mensuru Ajdarpašiću, a onda se osvrnula na biološkog oca.

- Rekao si Caru da se skloni od Mine i da je ona uporpastila Mensuru život, na šta tačno misliš?

- Ono što sam video, samo sam mu preneo, ne znam šta im ona radi i kako ih navodi na to. Dečko je ovde pravio haos! Nije mu ona upropastila život, ali je pokazala neku drugu stranu, što je radio i Car, iste stvari su radili, zato sam se i pitao šta im radi - rekao je Karić.

- Njihovo mišljenje, šta ja da dodam!? Moja stvar, moj problem, ja ne mogu da napravim ništa, ako oni to nisu - bila je začuđena Mina.

- Maja kaže da si mu navukla policiju na vrat? - rekao je voditelj Milan.

- Mama zna najbolje, to je Karićevo mišljenje, kada je došao inspektor, ja sam ublažila priču, da ne bi morao u zatvor, morao je da plati kaznu, ne znam koliko para u narednih deset dana, ne zanima me ova priča. Ne mogu ja da im upropastim život, oni sami sebi upropaste život. Ne mogu ja da ih navedem, ovde su svi Filipu govorili koje stvari ne treba da radi sa mnom sad je tu gde je... - dodala je Vrbaški.

- Da li tvoje ophođenje prema muškarcima, ti stalno želiš njihovu reakciju, akciju, da li to ima veze što si pričala sa Aleks na krevetu o očevima? - upitao je Milan.

- Ja sam pričala da nikada nisam imala nekog pored sebe i uvek sam se pitala kako je to imati neku mušku stranu i ličnost. Mislim da je to veliki utisak na mene ostavilo i da, ogorčena sam na muškarce, svaki put kad ga vidim, ja ga pljunem, ali nadam se da će se to promeniti. Videla sam skoro oca posle rijalitija, u Inđiji, on inače nije ovde, živi preko, ja sa njim nisam u kontaktu, niti se čujemo, niti viđamo, on i ja nemamo komunikaciju posle nekih stvari. Meni je mama bila sve, imala sam ujaka i babu. Moja mama nema nikakav odnos sa njim, posle toliko godina koliko je prošlo, da oni nisu bili u komunikaciji, i posle nekog vremena kada su se videli u Inđiji, oni su se javili jedno drugom, a ja sam samo prošla, on me neće zanimati u životu, ja znam kako je bilo kada sam bila mala, kada nisam bila prihvaćena, moja mama nije htela u toj kući da žive... Znam kako su me gledali, nisam bila prihvaćena, a moja druga sestra Nina je bila prihvaćena, ima tu milion situacija, baš ne bih o tome pričala - odgovorila je zadrugarka.

