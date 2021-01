KENAN JOJ JE SE UDVARAO! Drugarica Teodore Bilanović progovorila o detaljima njene AFERE sa Tahirovićem, ispričala sve i o Čorbi!

Nova učesnica rijalitija "Zadruga" Teodora Bilanović dospela je u centar zbivanja kada se saznalo da su joj se Milan Janković Čorba i Kenan Tahirović udvarali.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, Tahirović je negirao celu priču, a tim povodom za medije se oglasila bliska drugarica Bilanovićeve i otkrila šta se zapravo dešavalo pre njihovog ulaska u rijaliti.

- Ono što ja znam, on je njoj pisao, udvarao joj se, flertovao, ,,Lepa si, jao ovo, jao ono", ali koja je konkretno tu priča bila, znam da ništa nisu imali, ona je meni rekla da je lep, zgodan momak, ali da nikada ne bi bila sa njim, to je bilo valjda pre Zadruge, ili je on bio u nekom spotu, pa joj je pisao. Ono što je izjavila na ulasku, to je rekla da bi ostavila utisak. Da ti kažem nešto, ne znam, mogu da saznam šta se desilo, drugarica naša zna šta se desilo, sigurna sam, iako je ona njemu poslala poruku, izjavila saučešće, pa nije ona njega startovala, Bože me sačuvaj, preko crnog humora. To više govori o njemu, mislim stvarno, ne vidim razlog da se ograđuje od nje. E sad, kakav je tok razgovora i dopisivanja njihovog, ja ne znam, ne vidim razlog da skače da se brani. Ja znam da joj je pisao, znam da je on nju startovao. A ne vidim ništa loše ni u tome što je startovao, ne vidim šta je tu problem, priznaš i to je to - zaključila je Teodorina drugarica.

foto: Printscreen

Drugarica nije štedela reči ni po pitanju Teodorinog odnosa sa Čorbom:

- Ona je prema njemu bila surovo iskrena zbog njegovog ponašanja prema ženama, nije krila šta misli. Ako pljuješ po nekome, pljuješ po sebi. Oni koliko ja znam, nisu imali ništa, ona se njemu dopala, ona je slatka, dopadljiva je svakome, ja ne znam, ko god da ju je upoznao je rekao da je slatka, ostavlja utisak. Teodora je zaista lepo vaspitana, obrazovana, ne pričam sad o njoj u superlativu, jer se poznajemo, to je moj lični stav. Što se tiče nje i Čorbe, mislim da ništa nije bilo, dobri su drugari, to se vidi iz priloženog, da je bilo nešto, on bi bio drugačiji. Šta više, on je prijateljski nastrojen prema njoj, mislim, vidi, da li on želi nešto potajno, to ne možemo da znamo, ali preko muzike su se skontali. Znam da je bila priča, kada su ulazili u Zadrugu, ja sam ga upoznala kod mene u salonu, mi smo nešto pričali, ja sam ga pitala u kom je svojstvu sa Teodorom, on se meni predstavio kao njen muž. Ja sam počela da se smejem, ali neću da iznosim o njemu lično mišljenje - rekla je Teodorina drugarica.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

