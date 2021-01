TANJA HITNO DISKALIFIKOVANA IZ RIJALITIJA?! Cimera ispolivala za stolom, preti joj i KAZNA

Tanja Radovanović i Marko Perović žesto su se sukobili, a u jednom trenutku nastao je opšti haos kada je ona krenula šoljom na njega.

Naime, on je nju toliko isprovocirao da mu je prosula kafu na glavu i izašla napolje.

Tanja je kažnjena izolacijom i cigrom od 500 evra.

Inače, Tanja se pre nekoliko dana zakačila i sa bivšim ljubavnikom Dariom Šorgovićem, koji joj je sasuo u lice sve što ima.

- Eto, ona ćuti. Neće da priča... Ona je ispala bezveze prema Borku. Hajde da je on nju maltretirao dvadeset godina. On nije bio ni loš otac svojoj deci! Ona nije normalna! Ona je slagala svog muža da će 28. februara izaći iz rijalitija jer joj do tada važi ugovor - vikao je Dario.

- I muž je preneo svojoj deci. Kad sam pričao s njim, on mi da njihovu mlađu ćerku, koja plače, i govori, pusti moju mamu da izađe 28. februara. Ja joj kažem, pusti rijaliti. Zar ne želiš da vidiš svoju decu? Ona bi opet da igra rijaliti - dodao je on.

