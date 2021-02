PRAVI SI GANGSTER, KAO DA SI IZ LOS ANĐELESA! Brendon ućutkao Frana nakon što mu je oktrio da ima PROBLEME SA ZAKONOM! VIDEO

Fran Pujas i Branislav Radonić Brendon razgovarali su o mnogim temama tokom zajedničke šetnje. Najpre su se dotakli Paule Hublin, a potom i tetovaža koje su Brendona oduševile. Takođe, Pujas mu je, tokom prepričavanja svog istorijata napolju, priznao još jedno iskustvo sa organima reda.

- Imam zabranu polaganja još deset godina. Zaustavili su me 14 puta bez vozačke. Vozio sam na more, ovde onde, i onda su mi oduzeli. Ne smem do 31. godine da polažem - otkrio je Fran.

- Ti si pravi gangster, kao da si iz Los Anđelesa - smeškao se Brendon.

Podsetimo, Fran Pujas je početkom novembra meseca 2020. godina u rijalitiju javno priznao krivična dela:

- Pre dve godine sam ušao trojici dilera u kuću, zabio sam im utoku na glavu, opljačkao sam ih za sve pare, to je delo koje nisu mogli da mi dokažu, jer nisu imali dokaze. Ležao sam za to 4 meseca u istražnom, sada imate dokaza. Pre četiri meseca sam čoveku platio da zapali auto! Pošto me Paula napada i priča kako će mi se us*ati u život! Sad vidi, i reci za šta ćeš da me ucenjuješ", rekao je Fran, dok su ostali zadrugari pokušali da ga spreče da prizna sve.

