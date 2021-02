ŽENA MU JE REKLA DA NE PIJE TARINU KAFU JER MU MAĐIJA! Rialda osula paljbu po Simovoj i Ša: Malom pacovu neću da ćutim! (VIDEO)

U toku prethodne noći, Rialda Karahasanović prokomentarisala je odnos svojih rijaliti cimera Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Ja mogu da budem ovde šta hoćete. Možete da pričate da sam p*šačica k*rčeva, sisačica palčeva, lizačica d*peta, ali jedno nisam, a to je p*čka. Od istine ne bežim. Supruga Nenada Aleksića Ša je rekla da se Ša makne od Tare, ja sam mu to rekla lično. On je meni rekao da je Tara u dogovoru sa nekim ljudima ovde da ga proganja, da on ne može da se reši nje, da ona zapravo kreira celu ovu priču i da on ne zna kako će jadan da se izvuče. Ja sam, žargonski, baš pop*šila tu priču, ali od te priče nema ništa, jer je Ša neko ko je ušao u, da li vezu, početak veze, ali to je odnos. Ja sam milion puta prećutala, ali ovom pacovu malom neću da ćutim. Mogu da radim sve što si pričao, za pare što si pričao, to ćemo vani da raspravimo, ali ćemo ovde da pričamo o onome što si ti radio. Ti si svoj brak stavio na stub srama, ovoj devojci rekao da je ona odgovorna za to. Tara će da dobije epitet ljubavnice, ali ona je mlada, Ša ima 40 godina i i te kako zna šta radi. Samo si ovde pokazao sve što jedan čovek ne treba da bude, a i da si patološki lažov - istakla je Rialda.

- Što se Tare tiče, jeste iritantna, hoće da odruka za pesmu, ali na kraju krajeva, to se mene ne tiče. Ne mrzim te, zamolila si me jednom da te ne komentarišem. Posle današnje situacije mogu da shvatim zašto si se onako ponašala. To je ozbiljan teret. Ovo je sprdnja što su ljudi večeras izlagali. Ša zna šta je pričao i Kenanu i meni. Zaboravila sam na još jednu stvar, Ivana je rekla Ša da ne pije kafu ujutru od Tare, jer mu verovatno mađija. Ja sam mu to lično rekla. Kada smo bili Kenan i ja u hotelu rekao je da radi na tome da se udalji od Tare - nastavila je Rialda.

- Dobro si rekla, patološki lažov - dobacila je Tara.

- To je to što sam imala da kažem o ovom predivnom odnosu i za ovog predivnog čoveka - zaključila je Rialda.

