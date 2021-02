MINA OTKRILA ŠTA JE ANA PRIČALA KARIĆU! Otkrila šta se sve dešavalo dok je KORAĆEVA bila u Zadruzi, raskrinkala i Taru i Ša! VIDEO

Mina Vrbaški je tokom prethodne noći komentarisala najaktuelnija dešavanja u rijalitiju.

foto: Printscreen/Pink

- Slučajno sam juče sedela iznad Stefana, pa sam videla te neke stvari između njega i Ane, na primer. O Tari i Ša više nema šta novo da se sazna. Evidentno je da je on odlepio za Tarom. Ovo mu nije "Zadruga 2", bolje mu je da sam prizna, ja ih posmatram kao da su u vezi već. Ja sam već ubeđena da joj je on sam rekao da je zaljubljen u nju. Sam je sebi kriv, sam nam je dao za pravo da mu kažemo sve što mislimo. Ima 40 godina i svaki bi muškarac mogao da se izbori sa devojkom od 20 godina, da ga zaista proganja. Mislim čak da on nju proganja, da je ona možda i želela nekada da se skloni, sve mi je to nenormalno. On misli da se napolju ništa ne vidi, zato što nema tih klipova i pitanja. Ivana mu je rekla preko Kenana da se skloni od Tare - govorila je Mina.

Mina je prokomentarisala i ostale cimere.

foto: Printscreen/Pink

- Mislim da gore osobe trenutno od Maje nema. Čak i ovo sa Čorbom, to ponižavanje, meni je ono užasno, ne znam šta se sa njom dešavao, žao mi je nje, ali i Takija. Za Sanju počinjem da verujem da ima tu nekih mutnih radnji i poslova, pozabavila sam se time i van - nastavila je Mina.

Potom se Vrbaški nadovezala na ono što je primetila između Stefana Karića i Ane Korać.

- Stefan je prvo čokoladicu bacio Ani, pa Jovani, a onda sam ja krenula da pratim situaciju. Jovana je sve vreme gledala. Nisam imala ogledalo, ali sam sve pratila, krenulo je tu neko dobacivanje, rekla mu je da ne zna da li da igračku nazove Pahuljica ili Maza. Ana mu je rekla da spava sa tom lutkicom i da je ne baca, a pomenula mu je i dve nedelje - otkrila je Mina.

Kurir.rs/S.M.

