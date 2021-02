OVA VEZA JE GUBLJENJE VREMENA, ON JE ISKOMPLEKSIRAN ŠTO JA ZARAĐUJEM VIŠE! Miljana pobesnela kad je videla FLERT Danijela i Sanje!

Ukućani Bele kuće tokom gledanja snimka imali su prilike da vide ćaskanje Sanje Stanković i Danijela Višiča, dečka Miljane Kulić, što je ona odmah i prokomentarisala.

- To što ja lako prelazim preko nekih stvari, kao što sam i njemu prešla... To su ljudi, koje ja nikada neću videti nakon rijalitija. To sa Sanjom se dogodilo pre polivanja veša, vidi se da je on namazan svim bojama, zove je "srećo" kao i mene. Ova veza mi je kao gubljenje vremena, ne ulažem neku nadu u to. Ovo govori o njemu, moj problem je zašto to radim, ali meni je ovo samo ubijanje vremena. On može ili da se pravi da ne zna ko je Sanja Stanković, ona nije bolja od Maje i Mine, za koju su mu rekli da ne bude u vezi. On je iskompleksiran što sam ja žensko i zarađujem više od njega, taktički se nakačio na mene, jer ne bi sa Sanjom opstao - prokomentarisala je Miljana.

foto: Pritnscreen

- Šta imaš ti sa Sanjom ili bilo kojom drugom devojkom?! - uključio se Zola.

- Sanju naziva srećom, a sa Miljanom je u vezi. Danijel je naučio neke fraze i odlučio da se igra rijalitija. Miljana mu je dala prava da se igra sa njom - rekao je Brendon.

foto: Pritnscreen

- Dobro sam ispao na klipu, zadovoljan sam, s obzirom da nisam trenirao. Ja sam bio povređen, ispirala mi je mozak dva sata, posle toga sam raskinuo i obratio se prvoj devojci koja je bila tu - šokirao je Danijel komentarom.

- Danijel je razgovarao sa Sanjom kao da je u vezi sa Sanjom. Mnoge stvari je izgovorio - govorio je Mića.

- Danijel ima 23 godine, sve devojke su mu lepe, on nije krio svoje simpatije prema Sanji od momenta kada je ušao - komentarisala je i Tara. O čemu ljudi pričaju? Lik je takav folirant, da to nije normalno! - vikala je Matora.

foto: Pritnscreen

- Ti ga, Tara, još nahvali! Kao da je divan i komunikativan... Dečko je ušao da se igra sa Miljanom i opstane pored nje! - vikala je Sandra.

- On se klasično sprda sa njom, Miljana je nekada svesna toga, nekada nije. Sve vreme se sprda, koristi Zoline fore, jedva čekam da Marija dođe! - poručio je Đedović.

- Meni je Danijel rekao da ima nekog druga napolju, koji za novac može da spava i sa muškarcem i ženom, mi smo mislili da je to on - otkrila je Aleksandra.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

01:06 LJUPKA PRASNULA U SMEH NA NAJAVU O SEBI I GENERALU SIMIĆU! Ostavila sve iza sebe i stavila tačku (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir