KRISTIJAN NAPUŠTA ZADRUGU? Istekao mu je UGOVOR, zahteva razgovor: U emisiji UŽIVO otkrio sve detalje! Došlo je vreme za RASTANAK?

Kristijan Golubović je nedavno spakovao svoje stvari, a sinoć se za vreme nominacija u Beloj kući obratio produkciji. Tom prilikom najavio je današnji dan kao "Dan D", jer mu, kako on navodi, danas ističe ugovor.

Golubović se sinoć javno obratio produkciji, te je najavio razgovor sa njima.

- Sutra meni ističe ugovor od šest meseci, treba ozbiljan razgovor da obavim, da vidim da li ću nastaviti ovu trku dalje - rekao je Golubović, pa dodao:

- Imao sam u planu da u šestomesečnom ugovoru izdam svoju knjigu, i oko toga bi zaista trebalo dosta rada i truda - nastavio je Kristijan, kada ga je voditelj opomenuo da se vrati na nominacije, Golubović je rekao:

- Moram ja to da kažem, jer sutra je "Dan D", ako hoće to neko da shvati ozbiljno to da, ako ne, sutra ćemo se zaista rastati, ja i ovaj projekat - rekao je Kristijan, a da li će danas napustiti rijaliti, ostaje nam da vidimo.

