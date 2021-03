RAZVOD ĆE ME UBITI, DUŠA MI SE CEPA! Ša zajecao, priznao da se KAJE ZBOG SVEGA: Nije očekivao da će ga Ivana ostaviti nakon AFERE!

Mina Vrbaški je bila u pušionici sa Nenadom Aleksićem Ša, pa joj se požalio na svoje emotivno stanje.

- Ne mogu da izdržim, i ove rasprave, i sve - rekao je Ša.

- Kažeš jeste, tako je. Ti govoriš nemaš snage, a posle ustaneš i kreneš da se svađaš - rekla je Mina.

Reperu se kasnije pridružio i Bora Santana, koji je i ostao kada je video da je Ša počeo da plače.

- Sje*an sam! Duša mi se cepa! Nisam očekivao da će da me ostavi - plakao je Ša.

- Ti se sad kaješ? - pitao ga Bora.

- Da, brate! Kad izađem, taj razvod, to će da me ubije. Fali mi. Izneverio sam osobu koja ni najmanje nije zaslužila to. Ne bih ni Taru da povređujem - rekao je Ša.

- Ko da ne znaš šta hoćeš sad. Nije tebe ostavila žena jer si ušao ovde, nego jer si se spojio sa Tarom. Ovde su ljudi i gore stvari radili - rekao je Bora.

