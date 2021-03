LUNU SMO RAZAPELI NA KRST, PA SU LJUDI OGUGLALI! Miljana URNISALA Taru, a onda je dokusurila ŠA: Pravićeš IVANU OD BLATA! (VIDEO)

Tokom nominacija, Miljana Kulić iznela je svoje mišljenje o Tari Simov i Milanu Jankoviću Čorbi.

- Što se tiče Tare Simov, ja nju ne podržavam, ja nikada neću podržati preljubu. Lunu smo razapeli na krst, pa su ljudi oguglali. Ljudima se sve vraćalo, tako će i Tari. On je sve što je rekao, kao rekao u besu, a to je i mislio. On je kao uništio život, uništio brak, a to je sve istina. Ona želi da se druži sa nekim, a njemu to smeta. Pravićeš Ivanu od blata. Nemam nijednu lepu reč da kažem. Ja sam sve najgore videla, a Tara mi je na početku bila zanimljiva, ali su posle usledile raznorazne uvrede na račun mene i moje majke.Ona je vređala najstrašnije, izmišljala laži... - počela je Miljana.

- Podseti ljude šta si rekla u izolaciji - dodala je Tara.

- Što se tiče Čorbe sa mnom je dobar, nije spominjao čajne, kobasice, ali eto, Maja je to dozvolila. Maji je svakako bolje da bude sa njim, nego sa oženjenim čovekom. S obzirom da me Čorba u poslednje vreme jedini pita kako sam i da ali sam gladna, ja tu osobinu i te kako cenim, pa ću Čorbu ostaviti - dodala je Miljana.

