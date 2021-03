PAULA BI ME PRODALA ZA IGRU, POSLUŠAĆU SVE ŠTO MI JE BRAT REKAO: Tomović otkrio sve o odnosu sa devojkom, pomenuo FRANA I MINU!

Vladimir Tomović govorio je o odnosu sa Paulom Hublin.

Crnogorac je otkrio da njegova devojka nije ispoštovala dogovor koji su imali.

"Kad neko kaže izdaja, to je tako jaka reč, mene može da izda osoba koju ja volim i koja mi znači, ja Paulu ne volim, to su krupne emocije za samo osam dana, ako ona šuruje za bilo kim, sećamo se onog razgovora sa Carem, kada su rekli da se igraju, oni ne znaju protiv koga šuruju, ona to što ne poštuje, to samo znači da neću ni ja poštovati. Ona ne shvata ozbiljno, iako sam ja prihvatio taj odnos vrlo ozbiljno, ja ne mogu da se borim bez argumenata. Ja ću joj objasniti kako može da traje naš rijaliti. Ako je sama izrazila želju da posluša oca, pa posle i mene, otac joj je rekao da batali cigarete, ako neće da sluša roditelja, kako će onda nekog drugog. Ne mislim da ona šuruje sa Franom protiv mene", tvrdio je Vladimir.

foto: Printscreen

"Ona bi me prodala za malo za igru, tako da nisam ništa dogovarao sa Minom, ako nešto planski radim, radim sam, use i u svoje kljuse. E sad, da li je u odnosu sa Paulom, da li je preovladao sekundarna želja osveta prema Franu ili je preovladala emocija, ne znam. Imam motiva, neću da budem lažov. Lepa, mlada, devojka, iskrena, mislim da je iskrena, što mi se najviše dopada, a isto tako živ sam čovek, doživeo sam, ne poniženje, ali je pokušao da me ponizi, osetio sam animozitet. Momak koji je bezbožnik i vređa krsnu slavu sigurno u meni ne može da probudio nešto, ali čisto želim da mu vrati. Ta devojka ima mnogo kvaliteta, ali ne mogu ja da budem ponosan na sve to. Ali tu smo gde smo, uživaću, poslušaću ono što mi je brat rekao", otrkio je Tomović.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir