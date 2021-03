I DALJE PREDSTAVLJA OZBILJNU PRETNJU: Tara i Ša priznali da im smeta Tomovićeva IGRA s njima, pa se ŽESTOKO POKAČILI USRED EMISIJE

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša odgovarali su na pitanja novinara:

- U četvrtak posle emisije "Gledanje snimaka" ti i Tara ste imali jednu od burnijih svađa, gde si rekao da si joj ti neka rijaliti igra, da te je provocirala sa Vladimirom, izneo si niz optužbi... Čime te najviše isprovocirala? - glasilo je pitanje.

- U besu umem svašta da kažem, a sam taj odnos Tara - Vladimir, meni se to ne sviđa. Vlada i ja kada imamo rasprave, mi to umemo da hendlujemo. Suzdržani smo da ne izjavimo bespotrebne reči i voleo bi da naše rasprave ostanu samo naše. Od kada sma ušao sa Tarom u vezu svako sme da me bocne preko nje, a Vlada to vešto koristi. Ne mislim da ima opsesiju, ali to koristi kako bi isprovocirao. Ti njihovi pogledi nije ljubomora niti ne znam šta, samo mi povremeno smeta, jer ja treba da se pripremim za svoju rijaliti borbu, a sa njim rasprave traju dugo, zato Tari govorim da to ne radi, a ona uporno izaziva, seda kod njega, pokazuje mu srednji prst i ostalo... Bilo kakvo njegovo izlaganje, eto Tare tu... Daje mu povoda, da se mi sporečkamo, i to je ono što ona radi par večeri već, ne samo te večeri. Nju je pogodila i poruka od Milice, pa ne znam šta... Mene je iziritiralo sve to one noći, i stvarno... - počeo je Ša.

- Bitno je da Tara zna kako se oseća u vezi, a treba da ne sluša Vladimira, Milicu i ostale. Te neke stvari mene izbace iz takta, a celo to veče me samo bockala, a na to je dodala samo onu višnjicu na tortu, kada je izjavila ono za Natašu, jer me zagrlila. Ja sam se tada izvinio Nataši, jer sam ja bio taj koji je pogrešio - dodao je reper.

- Danas mi je rekao da ju je pipkao po kuhinji (Natašu). Ja znam ko je njemu napunio glavu, za sve te njegove izjave. Njemu je punjena glava, tako da ja znam jako dobro sve, i Đedović može da potvrdi. Ja sam onda rekla da me pusti 15 minuta zbog Nataše, a to je bila lažna ljutnja, ali on nije mene hteo da pusti - dodala je Simova.

- Eto, ona mene non-stop izbacuje iz takta, kao da sam joj igračkica za rijaliti. Gledaoci mogu sve da vide i da čuju, ali zašto ja moram da uzmem megafon i da se derem da sam zaljubljen u nju, ispada da se igra sa mnom - rekao je Ša.

- Vladimir je neko ko je meni prošle godine bio drugar, a i tada je pokušavao da mi uništi vezu, a to i sada radi. Mene nikada nije gledao kao iskrenog prijatelja, ali ja više ne mogu da trpim, Vladimir je sebi dodelio ulogu zlog dečka, ali ja neću da se primam na to više. Kada je imao raspravu sa Markom, moje mišljenje o njemu se totalno promenilo, ni gram dobrog. Nenad je prgav, kao ja, on ne ume da se izbori za stolom, malo ga pecnu on bi zaurlao. Vladimir sve vreme pokušava da me oblati, on meni uvek priča iste priče, nisam ja mala niti glupa. Volela bih da nam se skine sa grbače - dodala je Simova.

- Ja glup nisam, samo me nervira što ona misli da sam ja lud i glup. Mislim da treba da ide na jedan dobar ignor, i da zaobilazi čoveka, njega boli uvo za nju - dodao je reper.

- Ne smatram da je Tara kriva za razaranje braka, ali opet kažem, kad prsnem, ja ne znam šta radim, ne znam ko sam i šta radim. Spreman sam svašta da izgovorim u tom trenutku. Sa njom sam čim sam sa njom, i eto, samo ona može da me izludi tako. Ona je ta koja izaziva to, pa sedi i smeje mi se u facu, kao ona će na more sa kim hoće, ona će sama ovo, sama ono. Njoj je svaki odgovor kontra u odnosu na mene, ona želi sve sama u vezi - nastvljao je Ša.

- Nije tačno, prestani! Opet si se iznervirao. Ovde je problem što on meni ne veruje, i nije siguran - dodala je Tara.

- Neću da ispadam debil, nego kažem šta je razlog, ne treba da konstatuje čoveka - nastavljao je Ša.

- Nemoj ti sa Nadicom da komuniciraš - dodala je Tara.

- To nije isto - rekao je Ša.

Kurir.rs/S.M.

