KIJA JE GLEDALA KAD MI JE UDARIO ŠAMAR! Potresna ispovest Nadice Zeljković o ocu njene ćerke: Nije imao razlog da me zlostavlja!

- Kenan je podelio budžete, realne stvari je zamerio svima koji su se većinom ogrešili o Rialdu,a nekolicini je baš rekao to. Delio si kako si želeo, a Nadici si rekao da je ona tvoja majka da bi je se odrekao - komentarisao je voditelj Milan.

- Ja i jesam i nisam očekivala ovo, obzirom da sam buru reakcije povukla onom izjavom, ko me više iznervirao i iritirao. Ja sam se prebacila na četvorku, i verovatno je neko pomislio da sam izdala svoju ćerku. Deca neka gledaju iz svoje perspektive i iz svog gledišta. Ja sam it svoje sadašnjosti odgovorila na ovaj način. To jeste bilo u neku ruku trik pitanje. Ceo Balkan je plakao tada kada se sve to desilo... Mene Kija poznaje, i možda će ono protumačiti u pogrešnom smislu, ali ljudi, ovo nije pitanje zla i bola... Nadam se da se nije razočarala u moj odgovor, zna ona sama da mi o tome ne pričamo kod kuće, i kada se pojavi na Tv - u, moja majka i ja se samo prekrstimo. Kada nam neko nepto nanese, ne dodirujemo se toga. Ne želim d aplačem, da imam to u sebi, da podsećam moje dete. Ona je napisala knjigu, to je bila njena želja, da ona to ovekoveči... - počela je Nadica.

- Kija je napisala da te njen otac udario? - pitao je voditelj.

- Pa da, pojavila se tu neka žena, parking, ona je u bolnici plakala sa mnom. On je to uradio, i nikad više. Ja sam čitala knjigu, i nikad više neću. Ja ne želim da plačem, ni da se setim svega ovoga. Sve što nas je zadesilo, ja ne želim javnosti da pričam, neka priča neko drugi, nego ja! Ne volim tu jadnost u mom životu. Ja nisam prešla preko tog nasilja u životu. Ja nisam očekivala da će da ispriča detinjstvo u knjizi, ja sam mislila da će ovo ovde da ispriča. Taj čovek mene nije imao razloga da fizički zlostavlja, on je čovek mogao da nađe i drugu i petu, i svega se sećam. Kija je to videla, bilo je ispred restorana, bilo je leto, došli smo sa mora, i udario mi je šamar, i ona je skakala na njega, i kada sam pročitala to, ja nisam mogla da verujem da je ona to u njenoj dečijoj svesti pamti - dodala je Nadica kroz suze.

Nadica se potom nadovezala na reči Kenana Tahirovića, koji joj je u toku dana poručio da bi je se odrekao da je njegova mama, posle reči koje je izgovorila o Luni Đogani:

- Sve je to bio šok za moj organizam. Ja sam morala da ostavljam tacne i da odlazim u studio i da komentarišem brak mog deteta. To mi je napravio Slobodan, i ta Luna - rekla je Nadica.

