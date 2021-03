ŠA SE GUŠIO U SUZAMA NAKON TARINE SVAĐE SA NADICOM! Reper ne podnosi pritisak, LJUBAVNICA ga teši: Ne želim da misle da si LOŠ

Nenad Aleksić Ša rasplakao se tokom sastanka u rijalitiju.

- Verovatno će se Nenad naljutiti na mene. Ja vam kažem da sam upoznata sa razgovorom, on nije spavao noćas, nije mu dobro, i ne može da se sastavi zbog rasprave između vas i mene. Koliko znam, nisam vas uvredila, Nenad je osoba koja toliko ume da se pokaje za nešto, njemu se ne vidi krivica na licu pa se raspadne. Ono što ga je najviše sje*alo je rasprava sa vama. On je meni plakao dva sata jutros. Nije doprinela zdravstveno ova svađa nikom. Iskomentarisala je nas na grublji način, on je u ovoj situaciji izvukao deblji kraj, on je moja ljubav, dečko. Moj status nije bitan, je*e mi se, ali mi je važno da on mene voli. Smatram da sam branila svoju ljubav, u situaciji da bilo ko njega napadne... - govorila je Tara.

- Videli smo koliko se pokajao zbog ovoga, a šta ako se pokaje kad izađe i zbog vas? - pitala je Miljana.

- A šta ako te udari grom sutra? Samo se vi opustite - rekla je Tara.

Vladimir Tomović je prekinuo raspravu, pa je nastavio komentarisanje podele budžeta.

- Mi ovde koji meljemo kao vodenice, omakne nam se dosta, ali neko ko vodi računa šta će da kaže, on je pod mnogo većom lupom. Nadam se da napolju postoje ljudi koji se slažu sa mojim mišljenjem. Podela budžeta je prošla očekivano, ali on odlično vidiiš sve ovde, ali medveđu uslugu ti je napravio Alen. Napravio si jednu grešku, ti si Anđela ostavio na osmo mesto, a družite se. On se pokazao kao dobar prijatelj - govorio je Tomović.

Ša se još za stolom rasplakao, a nakon Nadičinog izlaganja otišao i do pušionice, kad mu se pridružila i Tara da ga uteši.

- Ne mogu da me razumeju ljudi, zato tražim pomoć. Jak sam ali ne mogu da se borim - govorio je kroz plač Ša.

- Ako sam ti rekao da ne kažeš, nemoj - nastavio je Ša.

- Ne želim da ljudi misle da si loš, i da imaju iskrivljenu sliku o tebi - rekla je Tara.

