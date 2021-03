MILJANA MI JE PRETILA OČEVIM PIŠTOLJEM, NAPRAVILA MI JE PAKAO: Mišel osuo po Kulićki, ona tražila poligraf, a on ipak ODBIO! VIDEO

Miljana Kulić je pozvana u Rajski vrt na dogovor sa Drvetom mudrosti o poligrafu koji je tražila.

Rijaliti učesnicu Drvo je upitalo da li je spremna za to.

"Jao Drvo hvala ti, jedva čekam, da kažem sve. Mišel je lagao za mnoge stvari koje je rekao. On pričao da sam ja bila na groblju, Bože me sačuvaj. Sada ću sve da kažem i da dokažem. On je meni bio favorit u takmičenju, ali on se nije lepo poneo prema meni. Napokon poligraf, moja mama će biti ponosna na mene kad shvati da nisam ja lagala nego on", pričala je Miljana i dogovorila se sa Drvetom za poligraf.

Mišel Gvozdenović je nakon Miljane Kulić došao u Rajski vrt da se dogovori sa Drvetom mudrosti o poligrafu.

"Nema potrebe da se ja ikome dokazujem. Ja sam sa mojom porodicom prošao sve i svašta sa njom. Odlučio sam da nemam šta kome da se dokazujem, niti da želim to. Ne želim da bacam novac koji se mukom zarađuje", rekao je Mišel i odbio poligraf.

"Ja nisam imao mir od nje, ona je mene uhodila, bacala mi stvari po dvorištu, jurila me, vređala. Ona je mene i moje roditelje maltretirala. Ona je išla na groblje mojih predaka. Pretila mi očevim pištoljem. Mnogo me vređa kada ljudi pominju da sam ja ovde na konto nje, a ja sam 12 godina aktivan kao pevač. Ja se nadam da se ovo sa Miljanom neće više dešavati. Želim normalno da odem u svoju kuću, na moj nastup", rekao je Mišel.

"Ona govori laži, priča da smo je ja i moja porodica tukli i maltretirali. Da sam ja vređao njenu majku, ja ne znam gde ona živi. Ja ne znam ništa o njoj, oni svašta pričaju i da sam ja bio sam njom u nekoj vezi. Daleko bilo, ona je meni napravila pakao od života", ispričao je Mišel.

