NIJE TI TREBALO DA KAŽEŠ NADICI ZA KIJU! Miljana poručila Kenanu da bi mu bilo NAJBOLJE da NASTAVI da ĆUTI! (VIDEO)

Miljana Kulić prokomentarisala je izlaganje Kenana Tahirovića, a potom nastavila svoju priču:

foto: Printscreen/Pink

- Podela je bila fantastična. Odlična je taktika, treba da ćutiš i samo da pustiš Rialdu. Ne kažu džabe da je ćutanje zlato. Ovako si ti pozitivan, miran, tih. I da me opsuješ, i da čuju, neće ti verovati. Znam kako si i pre veze sa Rialdom, da si bio vezan za mamu. Iznenadilo me da kažeš za majku da je kur*etina, sama Nadičina izjava je rijaliti, a njena ćerka zna šta misli o njoj. Tako da ti nije trebalo da kažeš to. Mi smo deset dana polemisali o tome, a ona je najpametnija. Ša me je iznenadio, nisam znala da je toliko emotivan. Nadam se da neće da ga opali realnost kad izađe - govorila je Miljana.

- Kad smo kod emotivnih priča, moram malo o patetici. Ja sam ušla u "Zadrugu 1" trudna, a pre toga sam bila ostavljena. Ja sam samohrana majka. Na poligrafu ću da kažem svoju istinu. Ali emotivni stres koji je ostao, imam napade panike, nisam mogla da budem dobra majka - rekla je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Imaš napade taktike, izražavaj se lepo - dodao je Đedović.

- Kariću, da li sam ti rekla da će pobediti Iva? Ista mi intuicija govori da ću pobednica ovog rijalitija biti ja - rekla je Miljana, pa nastavila.

- Kenane, ja sam zadovoljna, jedno izvini ne može da nadomesti ono što sam ti rekla - dodala je Miljana

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:42 Eva Ras osula paljbu po rijaliti zvezdi

Kurir