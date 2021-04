VIŠIĆ JE POZNAT KAO MILJANIN BIVŠI DEČKO, A ZBOG TOGA JE RAZOČARAO RODITELJE: Priznao je kako se Kulićeva ljubi i ko mu se sviđa!

Danijel Višić, bivši rijaliti učesnik osvrnuo se na ponovo aktuelnu ljubavnu aferu Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

On je istakao da Maja i dalje voli Janjuša, pa priznao ko je njegov tip žene.

"Maja i dalje voli Janjuša, šatro je sa Čorbom samo da bi pravila Janjuša ljubomornim, nonstop gleda Janjuša. Ali nije ni Janjuš da ne gleda, i on dobaci nekad nešto njoj. Ima on te tripove, a pravi se da ga ne interesuje. Priča kako ju je preboleo, međutim voli je, Aleksandra mu je sprdnja. Vraća Maji za ono što mu je radila sa Čorbom. Maja je dobra, tu je da ispoštuje sve. Ne bih ja da me Maja ispoštuje, nije ni Miljana moj tip, moj tip je Anja", priča Višić.

foto: Printscreen/Pink

Progovorio je i o svojoj ljubavnoj vezi sa Miljanom Kulić.

"Ja sam hteo sa Miljanom da budem drugar, a ona je htela da pravi Zolu ljubomornim i ja sam pristao. Ne bih komentarisao kako se ljubi... Loše, centrifuga radi na maksimum", kaže on.

Otkriva kako je uspeo da joj odloli pod dejstvom alkohola.

foto: Printscreen

"Trudio sam se da je obuzdam i da je smirim. Naravno da nisam bio uzbuđen, nisam želeo to. Međutim ona je previše navalentna i bez alkohola, hvala Bogu, ništa se nije desilo", rekao je bivši zadrugar.

Evo kako su njegovi roditelji reagovali na vezu sa Kulićevom.

"Moji su razočarani zbog veze sa Miljanom, bio sam u hotelu kada sam izašao, tek sada sam se vratio kući. Ne mogu da veruju da sam ih obrukao", zaključio je Danijel u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

