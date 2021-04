FILIPE, DOTAKAO SI DNO, SVI TI SE SMEJU! Paula naribala Cara kao niko dosad, pomenula mu Tomovića! VIDEO

Nakon sastanka za crnim stolom, Paula Hublin i Filip Car su se osamili u prostoriji za pušenje.

Tema njihovog razgovora je bilo njegovo ponašanje i odnos sa Minom Vrbaški koju svakodnevno vređa.

"Care šta sa tobom nije u redu? Nasrćeš na Frana a on je moj bivši i volela sam ga, nemaš ti šta da nasrćeš na njega, on ima pravo da ti se smeje kao i svako drugi jer ti na to reaguješ! Vidiš da ti se svi smeju i neka jer si budala, koliko godina imaš i treba ti vodič. Kada ti je bio Vladimir, on ti je bio vodič", rekle je Paula.

foto: Printscreen

"Ne treba mi niko i kako on može da mi se smeje", rekao je Car.

"Filipe, nemaš opravdanja jer si dotakao dno! Vidiš da te svi porede sa Vladimirom, je l' vidiš šta radiš od sebe! Mina te dira i sve radi jer vidi da ti imaš reakciju, i nastaviće ih jer se pecaš, a na kraju ćeš da izađeš napolje. Lepo sam ti rekla, ako nastaviš ovako ja nema šanse da ostanem sa tobom dobra i vidiš da ona sve dobija šta hoće, zato se smiri", rekla je Paula.

"Razumem sve, samo te molim nemoj nikome ništa o meni da pričaš ovde u kući", rekao je Car.

"Ne pričam ja ni sa kim o tebi, ja nisam glupa! Smiri se malo, jer kada izađemo Monika i ja smo ti tu a ne Mina, sa kojom si bio mesec dana i šta ti je sada ona? Ti si neko ko će da se mangupira prema ženama i zato te kompleksiraju i naravno da se lopta spušta sa ljudima koje voliš, i kada ti spomenu Vladimira reci koliko ga voliš i ne zanima te", rekla je Paula.

Kurir.rs/K.Đ.