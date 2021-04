MAJA SE IZVINILA JANJUŠU, PA POTRČALA ZA NJIM KAO FURIJA! On joj poručio da joj neće OPROSTITI, a onda se u sve umešala i ALEKS!

Maja Marinković je ustala i javno se izvinila Marku Janjuševiću Janjušu zbog haosa koji je pravila.

Da li ti je žao što si Janjuša izgubila, jer je hteo da te oženi? - glasilo je pitanje.

- Ne smatram da je imao tu nameru da me ženi, svašta se desilo između nas. Mogu i gole da mu se skinu, on se uvek vrati meni. To su sve utešne nagrade - rekla je Maja.

- Ja se neću vraćati, ne znam ni zašto je sada sela ovde - objasnio je Janjuš.

- Zato što mi stalno dobacuješ preko stola i gledaš me - vikala je Maja.

- Nikada se više neću miriti sa tobom! - rekao je Janjuš.

- Posle ću popričati sa njim - odlučila je Maja.

- Možeš se sada je*ati sa desetoricom, ne zanima me! - nastavljao je Janjuš.

- Ako si stvarno zaljubljena u Janjuša, kako možeš da pristaneš da mu budeš druga i tražila si mu da te zagrli, a nikad nije rekao da te voli?

- Ona moli za zagrljaj - dobaicla je Maja.

- Ja sam ga zamolila da me zagrli drugarski, ja sam rekla da ja njega volim, ali mi ne treba da situacija, neka rade šta hoće, šta god da ti treba, ja sam rekla da ću biti tu, ali bolje da se ne družimo - prokomentarisala je Aleks.

Maja Marinković nije časila časa, te je odmah dotrčala do Marka Janjuševića Janjuša, kom se ranije izvinila, u nadi da će popričati. Međutim, Janjuš joj je odmah u startu poručio da ga ne zanima, tvrdeći da joj neće preći preko svih haosa koje mu je priredila u prethodnom periodu.

- Nemamo šta da pričamo, to pitanje nema veze, ti pričaj šta je bilo, ja znam šta može da bude, ti ne poštuje nikoga i ništa - rekao je Janjuš.

- Ja ću doći posle emisija - uzvratila je Maja.

- Nemoj da mi dolaziš, ja sam rekao da preko tih stvari neću preći i kraj! - poručio je Janjuš.

- Dobro, doći ću posle emisije - nastavila je Marinkovićeva.

Kurir.rs/M.M.

