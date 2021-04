ALEKSANDRA I JANJUŠ ĆE BITI ZAJEDNO, BOLEĆE ME TO! Maja odustala od košarkaša, priznala da više nema SNAGE da se bori! (VIDEO)

Maja Marinković otvorila je dušu kod Drveta mudrosti o Marku Janjuševiću Janjušu i Aleksandri Nikolić.

- Ja sam ovde uvek kada dođem otvoremna i što se tiče Janjuša i Aleksandre, ja sam odlučila da se povučem iz tog odnosa.

- Šta te je toliko povredilo? - pitalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Desilo se posle te svadbe koja se dogodila, ja njega ne gledam istim očima i ne gledam ga isto, ja jeam radila još gore ali tio je prošlo i on sada ima pravo ali msilim da on nije ispo fer i nije ispoštovao dogovor i to sa Aleksandrm je haos. Vređala sam je ali sam prestala, mislim da je folirant, jer kažu kako neće komunicirati, a mislim i da se sprda i ja u svojoj glavi imam neke stvari za koje znam da su tačne, a tiču se njihovog odosa jer ja znam ko je on. Mi smo bili zajedno godinu i nešto dana i nema šta on da traži u krevetu sa njom nakon par dana veze, i smatram da to što sam ga štipala ne mogu da se kajem, ali neću raditi i on ode kod druge u krevet, a ona je navalentna i nema ni trunke blama i srama! Ona sa ne dobija povratu ne bi to ni radila - pričala je Maja i dodala:

foto: Pritnscreen

- Mislim da će među njima svašta biti, jer Janjuš nije karakter i mislim da neće ispoštovati to da će biti sam i sada u utorak kad se napije ima da se muva i smuva i do kraja će se neke stvari izdešavati, nije mi više zanimljivo jer je sve dno dna i ta trojka i sva ta priča je katastrofa! Ja znam kako je meni, ali ja ne mogu da se kidam više i boleće ali će proći će - rekla je Marinkovićeva. Majo, odgovori mi iskreno na jedno pitanje.

- Kakve su tvoje emocije prema Janjušu?

foto: Pritnscreen

- Nisu nestale, ja sam se mirila, ali znam zašto sam to radila. Naš odnos je takav da nema poverenja i neki trenuci su slatki, ali nakon toga je pakao jer se treće osobe ne bi pojavile da je bilo lepo i kada smo se pomirili sve je bilo isto. da ga volim, volim ga ali se ne vredi boriti za to!

- Imam jednu želju, treba mi je jedna pesma. Kristina je potkrila da joj se sviđa Kristijan, držala ga je za ruku, ali je on sklonio to je tajna. Oni jesu bliski, ali Kiki nije takav i prija mu da je okružen dobrom energijom, ali ja ne vidim da postoje simpatije sa njegove strane kao sa njena, ali on nema. Želim pesmu od Breskvice i Vojaža - trebam te, valjda se tako zove.

Kurir.rs/I.B.

