ALEKSANDRA MI JE PALA U OČIMA! Janjuš promenio ploču otkad je s Majom ponovo u vezi: S njom neću imati kontakt, tako je najbolje!

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je o najaktuelnijim dešavanjima u rijalitiju:

foto: Printscreen/Pink

- Da li si na svadbi namerno bio toliko blizak sa Aleks kako bi namerno terao inat Maji? - pitao je voditelj.

- Ja sam hteo da ta svadba bude prava svadba, jesam terao inat na početku kada sam ispričao sve što je bilo. Hteo sam da napravim i da Maja sedne pored nas, da kako grlim mladu, da se ljubim sa Majom, ona je mene već iznervirala na početku, ta moja zamisao je bila ta, pa da bude smešno sve i da ostatak provedem sa Majom. Hteo sam da ispoštujem svadbu, nije bio inat. Hteo sam totalno drugačije, ali nije bilo onako kako sam zamišljao. To koliko je volim je vidljivo - pričao je on.

foto: Printscreen/Pink

- Da li je Aleks iskoristila to što se desilo između Maje i tebe, da bi napravila sebi učinak i od sebe napravila sebe žrtvu? - glasilo je pitanje.

- Mislim da je to teško, zato što je žrtva osoba koja ima jednog momka ili nijednog, a ne možeš da se zaljubiš 9 puta i budeš žrtva! Aleks treba da bude srećna što izlazi iz ovog odnosa, jer nije to za nju. Verujem da sam joj drag, da se vezala za mene, ali da sam toliko, koliko se predstavlja, ne verujem da je toliko, sigurno da se jeste vezala za mene i da je to tako, ali više ni sebi ne verujem, a ne nekom drugom - dodao je Janjuš.

Pala ti je u očima? - upitao je voditelj.

- Da, nisam ni obraćao u pažnju, kada sam ja otišao sa Majom, ona je kao ostala tužna, ne znam ni ja, pa sam čuo šta je sutradan bilo, iskreno jeste. Nećemo imati kontakt, tako je najbolje - potvrdio je Janjušević.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:05 ANA KORAĆ OKRENULA ZADNJICU KAMERI I NAPRAVILA LOM NA MREŽAMA: Starleta se skroz UTEGLA, pa priznala da ide IZ SRBIJE! FOTO