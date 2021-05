MINA SE SUOČILA SA SVIM PROBLEMIMA: Vrbaški se obratila KRISTIJANU, MIŠELU I CARU: Želim da rešim ovo! (VIDEO)

Mina Vrbaški rešila je da progovori o svim sukobima koje ima u Zadruzi. Ona se obratila rijaliti učesnicima sa kojima ima nesporazum:

foto: Printscreen/Pink

- Ja imam tri situacije, da tako nazovem. Želim donekle da rešim i kažem šta mislim. Prvo ono za Kristijana, to je bila svađa gde je bespotrebno ispao sukob. Stresno je mojima da vide konflikt, ja više neću ulaziti u svađe - rekla je Mina.

- Što se tiče Mišela i mene, moja je greška što sam prihvatila da budem prisnija i bliža, a da nisam odmah prihvaćena kao devojka, zbog toga sam se nervirala - istakla je Vrbaški, koja je rekla da joj je krivo što se na ovaj način prekinuo odnos sa pevačem.

foto: Printscreen/Pink

- Što se Cara tiče, ja sam sinoć ono okrenula na šalu. On nije kriv, nego smo mi krive. Ne može niko na njega da skače. Krivo mi je što moje drugarice po ko zna koji put moraju da slušaju neke stvari, sto puta sam rekla, pa porekla. Ne želim da me bilo ko od prijatelja brani, mogu samo da me kritikuju. Ne zaslužujem da me bilo ko tapše po ramenu i teši. Mene treba da kritikujete, a ne njega - istakla je Mina.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam od danas na Carevoj strani - rekla je Sandra.

- Što se tiče Aleksandre, ja znam koje su moje greške, ali sam ja ovde. Takva sam kakva sam. Nema potrebe da se ljutiš na mene, ti si to dozvolila, kao i ja. Od mene ćeš uvek imati iskreno prijateljstvo. Sve što sam ti rekla, to zaista mislim. Ako sam ja budala, bar ti uči na mojim greškama! - zaključila je Vrbaški.

Kurir.rs/S.M.

