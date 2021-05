BRAT MIŠELA GVOZDENOVIĆA ZA KURIR: Ne bih Minu još nazvao snajkom! Ona je bila sa mnogo zadrugara, a Čačak je mali grad

Učesnici "Zadruge" Mina Vrbaški i Mišel Gvozdenović od pre nekoliko dana su i zvanično postali ljubavni par. Od tada oni se ne razdvajaju, a starleti je posebno teško palo, pa je bila i ljuta, što se njen dečko nekoliko dana premišljao da li uopšte treba da prizna da su u vezi.

foto: Printskrin/Instagram

Pozvali smo Mišelovog brata Sašu Gvozdenovića, koji je izneo svoje viđenje ove veze i koji nam je otkrio da li mu smeta što se Vrbaški bavila prostitucijom.

- Još je rano da bi se tu pričalo o nekim emocijama između njih dvoje. Mina je lepa i zgodna devojka. Atraktivna je, pa može svakom muškarcu da se svidi.

foto: Printscreen/Pink

Kako gledaš na to što je priznala da se bavila prostitucijom?

- Sigurno da nam nije svejedno. Ona je bila i sa mnogo učesnika "Zadruge", plus to njeno priznanje. Čačak je mali grad, ljudi će na to gledati negativno. Rano je da bih je nazivao snajkom, ko zna šta će se sve izdešavati do kraja "Zadruge".

Pisalo se da ćete se javno odreći Mišela zbog nje, da je nećete pustiti da vam kroči u kuću.

- Svašta se piše.

Ona često menja raspoloženja, ponekad je agresivna, dok je Mišel povučen.

- Ne znam da li je ona psihički za njega. Različitih su karaktera, ali vreme će pokazati da li to može da opstane. Ako ga stvarno voli, ona će se promeniti, to je na njima, a Mišel će biti uz nju.

Najbolje poznaješ svog brata. Da li se on zaljubio u Minu?

- Iskreno, ne znam. Sigurno je da nešto postoji. Verovatno mu se sviđa, a možda je i zezanje. Bitno je da se sad zezaju i opušteno uživaju. Da mu je lepo.

Kako je vaša majka reagovala na ovu vezu?

- I ona je u fazonu da se druže i zabavljaju, da su mladi i da prave šou. Kad će ako neće sad.

foto: Printscreen

A ostala porodica?

- Svi smo srećni kad je Mišel srećan i zadovoljan. Ako je Mina njegov izbor, mi kao porodica ćemo ga podržati.

Kakav je on kad se baš zaljubi?

- Mišel je veoma emotivna osoba, kad je sa nekom devojkom u vezi, trudi se da joj pokaže koliko mu je stalo do nje. Veliki je romantik. Vrlo je pažljiv i sve bi uradio za tu osobu.

Da li bi uradio sve za Minu?

foto: Printscreen

- Videćemo. On ima neku zadršku, ali to je zbog toga što se dosad mnogo puta razočarao i bio povređen.

Ko ga je najviše povredio dosad?

- Mnogi, ne samo kad je reč o ljubavi. Razočarao se i u neke drugare. Teško mu je, to se vidi, nedostaje mu porodica. On ne veruje šta sve neki ljudi govore za njega.

Mnogi pričaju da ovo namerno i smišljeno radi kako bi što duže ostao u rijalitiju?

- Ne verujem da to namerno radi, nije on takav.

O Kulićinom proganjanju foto: Printscreen Miljana se smirila, nadam se da je epizoda s njom gotova Miljana Kulić je proganjala Mišela, a porodici pravila pakao. - Bilo, ne ponovilo se, što se kaže. Strahovao sam da se to njeno ludilo ponovo ne pokrene dok su u "Zadruzi". Ali valjda neće, smirila se. Ima i dete, valjda je sve to uticalo. Naša porodica se baš napatila s njom, godinama smo živeli u strahu od nje. Nadam se da je ta epizoda s njom zauvek iza nas. Vašoj majci Hani je to bilo najteže palo. - Jeste, nju je bila i fizički napala, šamarala ju je. Ona se jako plašila da Miljana neće prestati dok ne završi s Mišelom. Zamislite kako je kad vam stalno upada u kuću, zove, maltretira psihički. Njoj niko ništa nije mogao, ni policija, ni njeni roditelji, bila je totalno odlepila.

Kurir.rs/A.P.

foto: Kurir

