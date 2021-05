MILJANA KULIĆ I JANJUŠ NAPUŠTAJU SRBIJU! Otkrili gde će da odu, a evo šta bivšeg košarkaša NAJVIŠE BRINE!

Marko Janjušević Janjuš je konačno napustio rehabilitaciju, gde je porazgovarao sa Miljanom Kulić i Nadicom Zeljković. On se sve vreme žalio na Maju Marinković pa otkrio kako će putovati u Kinu po izlasku iz rijalitija.

- Šta ćeš u Kini? - pitala je Miljana.

- Da sedim u Beogradu i da se teram sa ovom? - pitao je Janjuš.

- Ja i Željko idemo u Norvešku - dodala je Miljana.

- Ima dosta vremena do tad, a do tad, ko živ - ko mrtav. Još ovaj njen rođendan da se završi, i to je to. Znaš ti šta je 50 dana sa Majom Marinković druže - dodao je bivši košarkaš.

Kurir.rs/M.M.

