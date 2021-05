URADIĆE SVE DA ISPEGLA ODNOS SA ŽENOM, NEĆEŠ ZATRUDNETI: Nadica se umešala u odnos Golubovića i Kristine i sasula im sve u lice!

Nadica Zeljković komentarisala je odnos Kristijana Golubovića i Kristine Spalević.

Nakon odgledanih klipova, Nadica je shvatila da Kristijan ipak želi da bude sa suprugom Ivanom.

foto: Printscreen

"Kristijan i ja se razumemo, bila sam previše razočarana, slaba sam na njega, ona to ne može da shvati, još je mlada. Ona ne može da nas shvati, jer nije prošla ono što smo mi prošli, on mi je pojasnio kako su oni stupili u vezu, da je to bio neki trenutak slabosti, alkohol. Druga teza je bila kako se Ivana oseća, šta on oseća prema Ivani, treća stvar, ti nisi prva, ti si 1001. žena, naravno da si u nekom trećem izdanju. Rekao je da trudna ostati nećeš i da će sve uraditi da se vrati porodici, peglaće odnos sa svojom ženom", otkrila je Nadica.

foto: Printscreen

"Rekao si da sam bila trenutak slabosti?", pitala je Kristina Kristijana.

"Rekao mi je da nije u alkoholisanom stanju znao šta će i gde će, uhvaćen je bio tako, posle mi je rekao da će peglati odnos sa ženom, posle je nastavio sa tom igrom. Ja samo prenosim ono što je on rekao", objašnjavala je Nadica.

"Ja ti verujem, evo, ja mislim da si ti u pravu", rekla joj je Kristina.

foto: Printscreen

Dok je trajala emisija, Miljana Kulić otišla je kod Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, pa mu priuštila masažu, a zatim mu zatražila da joj se oduži. Iako je Kristina izričito zabranila Kristijanu takav odnos sa Miljanom, izgleda to nije urodilo plodom.

Pevačica je sve vreme sedela pored njih, a Kristijan joj je u jednom momentu čak okrenuo leđa, kako bi se potpuno posvetio Miljani. Da podsetimo, pre samo nekoliko minuta, Kristina i Kristijan imali su raspravu povodom svog odnosa zbog Nadice Zeljković, a sada je jasno da u njihovoj vezi ne cvetaju ruže.

Kurir.rs/K.Đ.