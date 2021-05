MAJA MORA DA SE JAVI OCU I SASLUŠA GA: Janjuš bi da se OŽENI Marinkovićevom, pa otkrio šta misli o njenom OCU! (VIDEO)

Lepi Mića prokomentarisao je Maju Marinković i Marka Janjuševića Janjuša koji su se pomirili.

Mića smatra da bi Janjuš trebalo Maju da nazove svojom devojkom.

"On sada treba da kaže: "Maja Marinković je moja devojka!" Ponavljam, meni je lepo ovako da ih vidim, to što koriste svoje svađe da bi se više blatili to je na njima. Sada će izaći Anja, neće imati čije d*pe da gleda, mislim da će neke stvari konačno biti dobro. Voleo bih da bude i ta svadba sada, i neka bude to na dobro i eto, ja im to želim!", vikao je Mića.

foto: Printscreen

"Ja pristajem! Ali, sveže je, polako sada, hajde da uozbiljimo malo", nasmejao se Janjuš.

"A svadba nije ozbljna?", dodala je Maja.

"Nije ovo za*ebancija ljudi... One stvari koje su se dešavale meni i Maji, nikada ne bi trebale da se dešavaju. Jer, ja kad kažem da neću da budem sa njom, ja to neću, jer se pre toga desi svašta. Ne može meni neko da kaže da lažem!", nastavljao je košarkaš.

"Ona mora da sluša tatu svog, ja sam to govorio, pričao sam joj napolju, da upali telefon, da se javi ocu, sto hiljada puta sam joj rekao da ga nazove, a ne da čovek bije glavom gde je šta je... Nikada čoveku ružnu reč napolju rekao nisam", dodao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.