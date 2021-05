ŠA NASTAVLJA DA BLATI ŽENU ZBOG TOMOVIĆA: Jedna Ivana Beograda da bude sa čovekom koji mi se smejao u lice! (VIDEO)

Jelena Batos i Mina Vrbaški zajedno sa Erminom Pašović su na sve načine pokušavale da objasne Nenadu Aleksiću Ša kakvu je grešku napravio sa Tarom SImov.

Ipak, on je sve vreme pokušavao da se opere pa je nastavio da kanali i ogovara svoju suprugu Ivanu i njenu potencijalnu priču sa Vladimirom Tomovićem.

foto: Printscreen

"Ne mogu, meni je krivo, ali kako kada je ona bila u lajvu sa onim čovekom koji mi se smejao u lice. To je kao da bude sa jednim pijancem, meni je nepojmivo da neko ko je kvalitetan uradi tako nešto. Ja ne verujem da je ona sa onakvim likom u komunikaciji. Blam je da takva žena iz Beograda bude sa takvim bradatim čovekom", pričao je Ša o Ivani i Tomoviću.

"Ša ti ne vidiš svoje greške, samo njene", rekla je Mina.

foto: Printscreen

"Vi mene ne razumete, ona je iz Beograda, a on ljakse pravi, a ona iz Beograda. Ljudi ne pravdam se ja, ne perem se, ali to što je ona sa njim, je kao da sam ja sa Divnom DNK, on je najveća blamčina, a Ivana iz Beograda da bude sa njim", nastavio je Ša.

"Ja ne opravdavam sebe, ja sam najgore, ali to je Ivanin blam sa takvom osobom, to bi me šokiralo kao da čujem da mi brat ima dečka", nastavio je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.