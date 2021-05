POZDRAV ZA SVE BABA DEVOJKE! Nakon ulaska reperove BIVŠE u rijaliti, oglasila se TARA SIMOV pa je isprozivala?! (FOTO)

Jelena Batos, bivša devojka Nenada Aleksića Ša, večeras je ušla u Zadrugu.

foto: Printscreen/Pink

Ona je tokom intervjua otkrila da Ša poznaje 16 godina, i da je sa njim bila pre braka sa Ivanom Aleksić. Komentarisala je i Ivanu i Taru:

- Ovo što je uradio, to su muška posla. Svaki muškarac traži grešku u osobi koju je prevaraio... Svi ljudi koji njega poznaju su šokirani što je dozvolio da se odugovlači ta priča. Tara i Ša su bili sve što jedan par ne treba da bude. I sa Tarom sam bila u kontaktu, obratila sam joj se. Kada je izašla, pričala je kako nema krov nad glavom, plakala je. Nenad se obratio svojoj porodici, tražio je da joj pomognu. Ali niko joj se nije javljao. Ja sam prvenstveno Nenadov drug, toliko godina se poznajemo i bili smo dobri drugari. Znamo dosta stvari jedno o drugom. Faktički smo odrasli skupa. Ja živim u Švedskoj i ostali smo u kontaktu. Zato sam osećala da treba da mu pružim podršku kao drugarica, da mu obezbedim devojku. Napisala sam joj da ne podržavam to što su uradili, ali sam joj predložila pomoć, tj. krov nad glavom. Ona to nije prihvatila. Ništa mi ona nije rekla, kontaktirala sam njenog druga. Naglasila sam da je greška to što je uradio, to ću i njemu da kažem, sigurno će da eksplodira. Ivana nije to zaslužila, nije zaslužila da to bude na takav način i sa takvom osobom... - rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Instagram

Tara se odmah oglasila na Instagramu i napisala:

- Pozdrav za sve baba devojke - napisala je Tara uz smeh, a mnogi su protumačili da je ovo poruka za Jelenu koja ju je pominjala u emisji.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:22 KUKALA DA NEMA GDE DA SPAVA, NI ŠTA DA JEDE: Tara Simov se po gradu voza u SKUPIM kolima, a svi se pitaju odakle joj pare za USNE