JELENA ODBIJA DA NENADU ODA INFORMACIJU ZLATA VREDNU! Reperova bivša donela odluku, a Sandra poručila: ON ZNA DA GA NIKO NE ČEKA!

Jelena Batos i Sandra Rešić razgovarale su o Nenadu Aleksiću Ša i nezadivnoj situaciji u kojoj se našao zbog svojih ljubavnih problema.

Razgovor je otpočela Sandra, koja je Jeleni, koja se sinoć uselila u "Zadrugu", pokušavala da objasni razloge zbog kojih su se ona i Marko Đedović u određenim trenucima prema Nenadu ophodili onako kako su se ophodili.

foto: Printscreen/Zadruga

- To je bila naša realnost, koju smo mu pričali do pre pet dana. Kada smo shvatili da to trenutno ne vodi ničemu, mi smo onda promenili priču. Jer on ovde ovako funkcioniše. Njega s*anje čeka, pa čeka... On od toga ne može pobeći. Ali sada, posle svog haosa koji je proživeo ovde, mi se nekako trudimo da on sada ovde bude bolje - objašnjavala je Sandra.

- Pa zato sam ja došla, da pokaže bolju sliku sebe. Stalno hoće da izvuče od mene da li njega neko čeka vani, a ja tu informaciju ne mogu da odam - pravdala se Jelena, posle čijih reči je Sandri sve bilo jasno.

- On zna da njega niko ne čeka vani - zaključila je Rešićeva.

- Stalno pokušava da izvuče tu informaciju iz mene, ali ja to ne mogu da mu odam. Mislim, ne smem da mu dam - zaključila je Jelena.

Kurir.rs/M.M.

