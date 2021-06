TARA JE ISKOPALA NENADU RUPU KAD IZAĐE SAMO DA UPADNE U NJU: Jelena Batos razvezala jezik o Ša i njegovoj ljubavnici! (VIDEO)

Jelena Batos razgovarala je sa Drvetom mudrosti koje joj je poželelo dobrodošlicu i upitalo kako se snalazi na početku.

Bivša devojka Nenada Aleksića Ša otkrila je da se polako navikava na atmosferu u rijalitiju.

"Ja pokušavam da dođem do njega polako, ali on ima taj gard prema svima, ne samo prema meni. Šta god da mu kažeš, on će da kaže: 'Ja volim Taru.' Jako teško dolazim do njega, ali sam napravila dosta koraka. Kad smo sami, više pričamo i otvara mi se, ali on ne voli da se sve čuje. Ja ne prepoznajem ovog Nenada uopšte, on je izgubio sebe, ne zna gde se nalazi, ne zna ni šta priča više. On oseća kao da su svi protiv njega, i njegov izlaz iz svega je Tara. Juče mi je rekao da ako se čujem sa njegovima, da mu se ne mešaju u vezu, indirektno je počeo da napada svoje roditelje. Počeo je i on malo da, ne da sumnja u sebe, nego da sumnja u informaciju koju on misli da ima. Počeo je da postavlja pitanja koja nije postavljao kad sam došla. Pričali smo za njene fešte, on iako brani sve, zna da želi sve na neki način", pričala je Jelena.

foto: Printscreen

"On se izgubio u vremenu i prostoru, i nadam se da će otvoriti oči. Mora da bude spreman na sve kad izađe, a ja verujem da nije. Prvo na osudu naroda, onda koliko ljudi mu je okrenulo leđa, ne samo prijatelji, nego i na poslu. Koliko je ovaj čin potresao Srbiju i šire, i za informacije koje je on dobio o njoj, putem gledaoca, novinara, da je to sve istina. Ja radim na tome da je to sve linč, da mora da čita između redova, a taj odbrambeni mehanizam će ga koštati, ima da ga tresne. Kroz par dana ću valjda uspeti da dođem do njega", nastavila je Jelena.

"Vidite kako on pada kada mu nešto za stolom kažu, a kako će reagovati kad izađe. Ja ne kažem da je izlaz da ostavi Taru, nego da shvati zašto to mora da uradi, i u kakvom se svetlu pokazao, i da svoju karijeru uništava zbog jedne veze. Veze sa osobom koju i ne poznaje, a šta mu je sve uradila", rekla je nova zadrugarka.

foto: Printscreen

Jelena je otkrila i šta misli o Tari Simov.

"Ja nju ne poznajem, gledala sam je na TV, ali videla sam šta ona u njemu budi. Ta devojka je nestabilno psihički, spremna sve da uradi, ona nema poštovanja za stvari koje je on žrtvovao. Ona kaže da ga voli, ali ako nekog voliš, ne ostavljaš ga samog i ne šalješ mu one balone ako znaš da će ga to koštati. Ona njega ne voli, on je njoj samo izlaz iz njenih problema, ekonomskih. Bila sam van, gledala sam sve što se dešava, ona je sve izgubila. Saznala sam da ona priliku da zaradi ne dobija u toj količini, pa je psihički pala, i svoje učestvovanje ovde je zbog toga jer je bila u psihičkom padu. To nije ljubav, to je opsesija. Oni su izlaz jedno drugome, ona zavisi od njega za novac, a on da ne bude sam", rekla je Jelena.

foto: Printscreen

"Nikad neću zaboraviti jednu objavu, koja me je potresla: 'Ne možeš da ostaviš nekoga ko je tebe već ostavio.' Volela bih da mogu sve to da mu kažem, ali pokušaću da mu na drugačiji način otvorim oči. Ona mu je zatvorila dosta vrata saradnika, njega ne može Nadica da obruka, nego osoba iza koje stojiš. I to što ga je osramotila, šamarala, psovala, ni najgoreg neprijatelja onako ne tretiraš, a kamoli osobu koju voliš. A njen odgovor na sve je - ja sam takva. I umesto da pokaže nakon izlaska, da se pokajala, ona sve kontra radi. Uopšte je ne razumem, da li se ona igra ili je s njim da bi se zaje*avala sa narodom i svime, ne znam. Ona je faktički njemu iskopala rupu kad izađe, samo da upadne u nju", dodala je Jelena.