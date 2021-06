KRISTINA PREŠLA KRISTIJANU PREKO SVIH PONIŽENJA! Golubović priznao da nije spreman za VEZU sa njom, ona uporedila sebe sa Ivanom!

Kristina Spalević naredna je odgovarala na pitanja koja su se odnosila na njenu vezu sa oženjenim Kristijanom Golubovićem.

- Sad smo na nekoj pauzi, malo smo preterali u svađama i uvredama, krenulo je turbulentno. Mislila sam da se nećemo pomiriti i da neću moći da pređem preko svega, ali polako rešavamo sve to. Nisam još ni prešla preko svega toga, stoji to negde u vazduhu, sigurno će postojati strah da će opet doći do tih uvreda. Definitivno je jaka emocija u pitanju. Ja sa njim dosta i balansiram, prećutim mu mnoge stvari. Počela sam da mu zameram neke stvari koje nisam mislila da ću ikada - objasnila je Kristina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Znam da je odnos sa Filipom Carem neka rak-rana u našoj vezi, ali ja ne mogu da vratim vreme, to se ili prihvati ili ne. Pomenula sam mu ženu posle emisije, ja sam svesna da mi ne možemo da se poredimo, dva različita univerzuma smo, meni niko ne može biti vredniji od mene same, to poređenje je katastrofa. Nekako sam se sad opustila, odlučila sam da gledam sebe, biće šta biti mora, neću da kalkulišem. Meni je žao što je nestala ona naša energija sa početka, naše zezanje, ali moguće da je pritisak, tenzija, ja sanjam porodicu, on razmišlja o detetu - dodala je Kristina.

- Ja sam njemu ispričala neke informacije o svojim kolegama iz Italije, pričala sam o onome što su oni radili, pa je on zaključio da sam sve i ja isto radila. To su sve stvari koje se mogu proveriti, ali mi je teško palo što je rekao da sam pljuvala svoje roditelje, znam koliko oni imaju muka i problema trenutno. Samo smo komentarisali neke životne teme, stvarno smo imali nenormalno težak život - govorila je ona.

- Pa mi smo uvek u nekom stend baju, kad krene jedna veza sa turbulencijom, onda postoje i sumnje i prilagođavanje. Kada su žene u pitanju, važna mi je njena istorija ponašanja. Tu je ona sva bila isprekidana, nije bila kompletna., to me cepa na komade, i sprečava me da ozvaničim vezu - rekao je Kristijan.

- Zar ne misliš ti da si zreo muškarac i siguran u sebe?

- Mislim da sam emotivno zarobio u sebe, voleo sam i volim i kraj. Mnogo sam zreo da bih se upušto u nešto, i da stvaram nešto preko onoga što sam odlučio da bude zadnje. Dopadaš mi se, idemo do jednog levela, i kad stanem, mogu samo da budem na ravnoj liniji. A dalje bi se odnosilo na nove planove - pričao je Kristijan.

- Naša perspektiva, trideset godina sam stariji, i ona faza kad je ušla ovde, kako sam ja nju video kao njeno ponašanje. U početku je nanela već sebi neku vrstu ljage. Koliko je ludački momenat bio u par sati, i kako može da mi se desi tako nešto. Nekako sam naživljen u tom smislu. Potrebno je mnogo pažnje, vidim sebe u nekom drugom fazonu, a ne da se bavim vezu sa njom, i da dolazi do nekih stvari. Mogao bih da batalim sve i život posvetim Kristini- nastavio je Kristijan.

- Od muke se nasmejem - rekla je Kristina.

- Ja ne mogu da kažem kao Ša, da sam lagan, a da se bavim ovakvim problemima. Ja mogu da pomognem oko toj njenoj perspektivi, ona je puna entuzijazma. Moramo da se distanciramo, i da se životno ozbiljnim stvarima bavimo - rekao je Kristijan.

- Da se veza postepeno razvija, više mi se sviđa tako, nego do sad. Dopada mi se da se distanciramo malo - rekla je Kristina.

- Ona životnim dobom ustvari, osoba klackalica. Ona može da vas dovede do genijalnih osmeha, mišljenja, i osećanja kao da je znate puno godina, i to nas spaja. Energija da ne kažem... - pričao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

