CEO ŽIVOT SI PROVEO PORED KLOZETSKE ŠOLJE! Kristijan kometarisao Kiju i Nadicu, a onda mu je konobarica održala lekciju! (VIDEO)

Kristijan Golubović zaratio je sa Nadicom Zeljković, a ona mu je onda održala lekciju.

- Rekao si da si trebao da imaš se*s sa Nadicom, šta misliš da li bi mogao da je smuvaš?

- Ja sam se to sprdao, ja sam to rekao kada su me kometarisali zbog prevare sa Krisitnom, pa sam ja rekao da sam se smuvao sa Nadicom da bi i to bio problem. To je neko moje nezadovoljstvo koje traje 6 godina. Ja sam svakodnevno ljut na Kristinu, pa joj često kažem mogao sam da biram, a sa njom završim. Ja se kajem zbog prevare, a to što sam rekao bolje Nadicu.,.. Vi ste za mene klozetske šolje - rekao je Kristijan.

- Možda je to rekao jer sam ja burno reagovala na njegovu vezu sa Kristinom, a onda su oni kometarisali da sam ja zaljubljena u tebe. Ti si mene i moju ćerku i ovako vređao. Ti si ceo život proveo pored klozetske šolje. - rekla je Nadica.

