JANJUŠ JE ZAMAĐIJAO MAJU, IŠAO KOD HODŽE?! Subotićka raskrinkala zadrugare: Ima zadatak da je PROVOCIRA, tako je u CENTRU pažnje

Rijaliti zvezda Aleksandra Subotić nedavno se našla u centru zbivanja zbog burnog odnosa sa izabranikom Predragom Raspopovićem Pecom, a sada je komentarisala dešavanja Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša iz aktuelne sezone "Zadruge".

- Mislim da Janjuš ima zadatak da je provocira, a ne da je kulira. Sve što radi radi podmuklo i pokvareno. Maja ne treba da udara glavom o vrata, zidove i sve ostalo, nego on, ili Maja njegovom. On je mnogo podmukliji i namazaniji od nje. Ona je mlada i neiskusna, ima 24 godine. Nju je otac štitio, nije imala prilike da prolazi kroz stvari da bi se namazala. On je čovek koji je namazan, varao ženu milion puta, to vešto krio, i u prvoj sezoni, i gde je bio, i sve se slomilo na Majinoj grbači, i dalje - ispada psihopata, ludača. Ja Maju poznajem, ona nije to, on nju podmuklo izaziva. Ako neće sa njom, onda nek se skloni - govorila je Aleksandra.

- On je otpočetka video kakva je ona. On nju poznaje. Rekao je i da ga je napolju šikanirala. Ja verujem da je bilo agresije napolju. Ja kad sam izašla iz bolnice sa detetom, Maja i Taki su došli prvi, na babine. Maja je i tad pričala, Imam osećaj kao da ju je zamađijao, da je išao kod hodže. On da je omađijan, išlo bi u njenu korist. Da hoće da izbegne svađu sa njom izbegao bi je, on svesno radi stvari koje je nerviraju - govorila je Aleksandra.

- Ako se brine za porodicu, on ne bi trebalo to da radi, on je svestan da to gleda cela njegova porodica. Ako nećeš da radiš neke stvari, onda ih ne radiš. On je svesno dozvolio da se stvari dešavaju sa njom. On je na finalu prošle godine rekao da ne zna sa kim će biti. Stalno je ponižava, ja bih mu i gore stvari radila. To je jedini način da bude u centru pažnje.

- Kako Maja bude stajala finansijki, tako će biti. To nije samo Majina priča, ja sam načula da to generalno priča dosta njegovih bivših devojaka, ako se mogu nazvati devojkama, pošto je bio oženjen. Nije Maja prva koja ga je izdržavala - zaključila je Aleksandra u emisiji "Pitam za druga".

