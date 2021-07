BIĆEŠ MOJ ILI BOŽIJI! Paula doživela pomračenje zbog Franovog odbijanja, unela mu se u FACU, pa opisala PAKAO koji ga TEK ČEKA!

Nadica Zeljković komentarisala je odnos Paule Hublin i Frana Pujasa, koji je mnogima nejasan, a onda mu se Paula unela u facu.

- Ja sam dugo bila na Franovoj strani, ali sam mu rekla da je go*no kad je on otrčao kod Đedovića dok se Paula svađala sa njim. Njemu je Marko prijatelj, ja to razumem, ali da on u tom momentu ode i dolije ulje na vatru... Ona se nikad ne oseća zaštićeno, muškarac lepo iskoristi to - objasnila je Nadica.

- A niko se ne seća kad sam je branio za Tomu, a ona se je*ala sa njim! - vikao je Fran.

- Jednom k'o nijednom - rekla mu je Paula.

- Nikad ti to neću oprostiti u dubini duše! - odbrusio joj je Fran.

- Videćeš kad ti se poigram sa mozgom, da vidiš kad ti se ja nakačim, pratiću te u stopu! Bićeš moj ili Božiji, ili ćeš sa mnom biti ili ni sa kim! Ne možeš ovde da se igraš sa mnom! - vikala je Paula.

- Evo, rekao sam joj da je nemoguće da se razdvojimo kao prijatelji, ona se sad dere na mene što neću da budem sa njom. Juče sam joj rekao da je ne verujem i da ne mogu zaboraviti neke stvari - govorio je Pujas.

- Paula, ti znaš da će on tebe zvati kad izađe, ti imaš svoje ciljeve - dodala je Nadica.

