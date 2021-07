IVAN GAVRILOVIĆ PRVI PUT OTKRIO DETALJE IZ BRAKA SA MARINOM! Optužio bivšu suprugu za svoje neuspehe: Zbog nje nisam ZARADIO više!

Ivan Gavrilović u rijalitiju "Parovi" prevario je suprugu Marinu sa više od dve decenije mlađom Milijanom Bogdanović.

Pred samo finale "Parovi 9", Gavrilović je rešio da progovori o braku.

- Tokom braka Marina me je sputavala i gušila. Stalno je govorila šta ćeš tamo gde će ovamo, Možda sam imao prilika i da zaradim više, ali nisam imao njenu podršku. Ovako je samo jedan primer izgledao, kada sam imao neke ponude ona me je gurala na druge iz neke ljubomore, tako sam mnogo propustio - rekao je on.

foto: Printscreen

Milijana Bogdanović se uključila i na sto dodala:

- Pa ipak je dosta izdržala, nije 23 godine malo - dodala je ona.

- I nije baš izdržala, ima tu još primera koje neću da navodim - rekao je on.

U sve se umešao Ivan Marinković i dodao:

- Ti sad samo pričaš ono što Milijana želi da čuje - rekao je on.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/I.B.

