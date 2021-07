ĐEDOVIĆ I ŠA SE SUKOBILI U EMISIJI! Marko odbrusio reperu: Ti i Tara ćete završiti kao Filip Kapisoda i Ksenija Pajčin!

Nenad Aleksić Ša i Marko Đedović suočili su se oči u oči i popričali o njegovom odnosu sa Tarom Simov.

"Tara ne može da pogleda istinu u oči, mislim da se nikada nećemo sresti pred kamerama, može ona sa Nenadom da priča, da vrti ovo ili ono, ali mene kad pogleda u oči, mi znamo šta je istina. Pustila mi je poruku da se vidimo i razgovaramo, ali sam joj ja rekao da to možemo u prisustvu treće osobe, da čuje sve ono što bismo rekli jedno drugom. Ja znam da gledaoci znaju šta je istina i ko priča istinu, ona mi je rekla da je ne interesuje rijaliti. Tara ga (Ša) drži i dalje u zabludi", otkrio je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

"Tara bi da see pomirimo, ali da ne pričamo na tu temu. Ona me je optužila da ležem, ja nemam interes da lažem. Bio sam joj prijatelj do trenutka kada sam video dokle je spremna da ide. Razumem da je to rijaliti, da je htela da bude u prvom planu. Tara voli da bude poznata, rekao je Marko, a onda se umešao i Ša.

"Ja ne mislim da je neistina ono što je okačeno za Mensura i Taru. Žao mi je samo što je drugačije to predstavljeno u Zadruzi", rekao je Ša.

"Ti si tip koji bi trpeo nasilje, da te biju i maltretiraju, to si ti. Kad te neko voli, ti bi pomislio da je to ljubav. Imaš problem kad nekog voliš da trpiš sve. To će se završiti kao Filip Kapisoda i Ksenija Pajčin", rekao je Đedović u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 LUNA IZVELA ĆERKICU U GRAD! Đoganijeva se UTEGLA u crnu haljinicu, uzela Miju u NARUČJE i pokazala kako UŽIVAJU! (VIDEO)