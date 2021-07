TARA JE IZGUBLJENA DUŠA KOJOJ TREBA POMOĆ! Đedović ne prestaje da URNIŠE Simovu, a onda potkačio i Ša: NJEMU NEMA POMOĆI!

Kao pobednica iz četvrte sezone "Zadruge" izašla je Nadica Zeljković, a njen doskorašnji cimer iz Bele kuće Marko Đedović posle dužeg vremena zadovoljan je odlukom miliona gledalaca.

foto: Nemanja Nikolić

- Zadovoljan sam, iskreno govoreći. Znam da je za mnoge nerazumljivo ono što ja pričam, ali sam fasciniran brojem ljudi koji ipak razume ono što ja govorim - započeo je Marko razgovor, a potom se osvrnuo na skandal koji se u superfinalu dogodio između Marka Janjuševića Janjuša i Takija Marinkovića, oca Maje Marinković.

- Užas, užas! Vrlo ružan odnos, vrlo ružno dešavanje, sve ono što je bilo s Majinim ocem... Šta god da ti roditelj tvog partnera kaže, nema vraćanja reči. Sve što imaš, imaš s onim s kim si u vezi.

Na pitanje o odnosu Mine Vrbaški i Filipa Cara, Marko kaže:

foto: Printscreen

- Mina jeste jako sujetna, kad god neka devojka pohvali Cara, ona to pokvari, ali mislim da ona to ne bi radila da nema emociju. Mislim da Mini više odgovara ta priča, da pričamo da je sujetna i da to radi iz tog razloga, pre nego da prizna emocije osobi koja ju je na onakav način vređala, na onaj način se ponašala prema njoj, ali i ona prema njemu. Isti su!

- Danas pratim ceo dan i gledam, sinoć sam pratio sve. Sa Tarom se neću miriti, da narod ne misli da će to tako biti, prosto ne zbog naroda nego zbog nekih stvari koje su nas bile, ali... Tara je osoba koja je katastrofa, globalno gledano. Pojedinačno, ako me pitate, ko mi je više na srcu, reći ću Tara, bez obzira na sve te budalaštine i gluposti. Da se vrati vreme, da li bih stajao na strani ovoj ili onoj, stajao bih na njenoj strani. Ne zato što mislim da je okej, mislim da je katastrofa i da je katastrofa sve ono što je uradila, apsolutna je istina sve ono što sam rekao, ali mimo svega toga mislim da je ona mlada, nažalost izgubljena duša kojoj treba pomoć... Ja sam bio neko ko je bio tu za tu pomoć, ali ne žalim nijednog trenutka. Posle svega onoga što se izdešavalo, i njegova onakva reakcija, verujte mi da nas sve stavlja na njenu stranu - rekao je Marko i dodao:

- Sinoć sam pričao sa njima, oni su apsolutno protiv Tare i tog odnosa, ali on je onakav kakav jeste, tu pomoći nema. U tom odnosu, u tim dešavanjima, malo mi fali da stanem na njenu stranu, iskreno - priznao je Marko.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Pink.rs

