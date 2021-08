NENAD ALEKSIĆ ŠA KONAČNO PRIZNAO! TARA I JA NISMO ZAJEDNO! Reper na ivici suza: Volim je, ali naš odnos je KOMPLIKOVAN!

Nenad Aleksić Ša je u emisiji otkrio da on i Tara Simov više nisu zajedno.

Ša, ti igraš rijaliti posle rijalitija, dajete ljudima šanse da vas komentarišu, i jeste li vi u vezi - rekla je Ivana.

foto: Printscreen/Pink

- Ja se trudim da ne dajemo materijala, ali to je njihovo pravo. Tara i ja nismo zajedno ali se čujemo. Stvari su bezazlene, čujemo se, ali nama i novinari malo dodaju. Kao moja komšinica se oglasila i lupetala gluposti. Moram da kažem da sam se zato oglasio na Instagramu. Moje reči se poštuju, i ja ću na instagramu pisati uvek istinu. Tara i ja nismo u vezi, naš odnos je komplikovan, čujemo se, ali videćemo kako će ići - rekao je Ša.

Ivana je upitala Ša za slupan auto i koji je razlog raskida sa Tarom:

- Ja moram da kažem da sam ja slupao auto. Krivo mi je što smo na najgori mogući način u centru pažnje. To je sada sve stalo, jer mi trenutno nismo zajedno. Ja nisam prestao nju da volim. Ne znam što smo prekinuli, jednostavno nešto nije ok. Svi vi znate da nisam stipsa, meni pare nisu bitne, ja ih imam, i zaradiću ih. Nije ni ljubomora problem. Nije ni razlika u godinama, ona je inteligentna, nisu godine, imamo nesuglasice, i to je to - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

Moram te pitati šta je bilo sa kolima? Kako si ga slupao? - upitala je Ivana.

- Ma malo smo se sporečkali, i nešto se desilo. Ma sada imam nov automobil, desilo se sve slučajno, mada ljudi imaju pravo da komentarišu. Ja se trudim da svoj stbvari dam u strogoj privatnosti. Ljudi i dalje pričaju, to je to. - prčao je Ša u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs/M.M.

