ONA JE OSTAVILA DEČKA ZBOG RIJALITIJA! Oglasila se pred ulazak u Zadrugu 5: Izabrala sam KARIJERU, on me je RAZOČARAO!

Marijana Zonjić otvorila je dušu samo nekoliko sati pred ulazak i istakla je da je dečka Igora Kostića ostavila zbog rijalitija.

Na pitanje da li je istina da je zbog rijalitija ostavila dečka, odgovara ovako:

- Jesam, moguće je! To je moja jedina ljubav do sada! Bolna tema! On nije bio za to, bio je u rijalitiju, zna kako je tamo. Skoro me jako razočarao, rekao je da smo dva različita sveta. On je pevač Igor X, ja pevačica, ne znam kako smo 2 različita sveta... Bio je u rijalitiju, prevario je devojku u rijalitiju i za svaki slučlaj bolje je ovako. Ulazim kao slobodna, ali nisam spremna za vezu za sada - priča Marijana Zonjić.

Poslednja sa kojom se čula je drugarica, koja joj je poručila samo jedno:

- Čula sam se sa najboljom drugaricom, samo mi je rekla distanca, napolju imaš drugarice, tamo ne - zaključila je Marijana u emisiji "Premijera-vikend specijal".

