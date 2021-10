MILJANA KULIĆ PONOVO UŠLA U ZADRUGU 5! Pojavila se u studiju MASKIRANA U ŽBUN i priznala: Ja sam MENTALNO ZAOSTALA U RAZVOJU!

Diskvalifikovana Miljana Kulić se večeras vraća u Zadrugu 5, a u studiju se pojavila u nesvakidašnjem izdanju, pa je otkrila da je sada u vezi sa Zolom.

Pojavila se u kostimu grma, prekrivena od glave do pete jer se ugojila osam kilograma i da joj sve kipi.

"Ja sam imala potrebu da se izvinim Velikom šefu, oni su mene istolerisali više nego moja rođena majka. Svi su brinuli o meni. Sve sam dobijala, izvukli su me iz pakla. Rodila sam zlatno dete, sve zahvaljujući ovoj kući. Da sam ostala kući, ja ne bih mogla, verovatno bih dobila spontani. Kada sam dobila poziv jedva sam čekala da uđem. Zadrugari su se plašili da ću ih napadati pa su se folirali. Lepi Mića me je razočarao. Pročitao je pismo užasno, nije pokazao empatiju kada sam bila diskvalifikovana", rekla je Miljana i dodala:

"Niko se nije obazirao na to što sam diskvalifikovana, i Mensur me je razočarao. Niko me nikada nije spomenuo osim Cara i Deniz, ona me je oduševila. Bitno je kakav je ona čovek, lični opis se da promeniti, ali dušu čovek nikada ne može da promeni", rekla je Miljana.

"Zola i ja smo zajedno ponovo. Ovom prilikom bih poručila da ga volim. Došlo je do pomirenja. Išla sam u Doboj. Tamo su me ugostili. Ja sam odlučila da se pomirimo. Gledali ste katastrofu između mene i njega, ljudi nas gledaju kao nenormalne. Zatvoren prostor napravi horor. Sada kada bi Lazar ušao volela bih da napravimo šou. Dogovorili smo se da poroke zaboravimo. Odlučili smo da budemo normalni, ja nisam normalna i ja to ne krijem. Zaostala sam mentalno u razvoju. Marija ništa ne veruje dok ne vidi", rekla je Miljana.

