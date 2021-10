NIJE SREĆAN U VEZI, POBEGAO JE U RIJALITI ZBOG PROBLEMA! Iva progovorila o Kariću, MISICA će pobesneti: Treba mu NOVA DEVOJKA

Pobednica ,,Zadruge 3“ Iva Grgurić žestoko je oplela po bivšem dečku Stefanu Kariću sa kojim je bila i započela romansu pred kamerama rijalitija.

Iva je istakla da smatra da će Stefan brzo napustiti Belu kuću jer ga nema "ni na mapi" bez devojke Jovane Ljubisavljević.

foto: Printscreen

- Nisam previše ispratila šta se dešavalo u ovoj sezoni, ali sam morala da obratim pažnju na bivšeg. Stefana nema ni na mapi u ovoj sezoni. Ne znamjeste li primetili da je od ulaska najsporedniji igrač. Svi su više u kadru od njega, niko ga ništa ne pita, čak sam čula da neki pričaju da se tamo ponaša kao saksija. Eto koliko je aktivan. Lepo sam ja i ranije pričala da njemu treba devojka za koju će da se zakači i šlepa. Tako je bilo sa mnom, potom s misicom Jovanom, a sad mu je potrebna neka nova. Nemam ništa protiv njega, svi znaju da sam blagonaklona jer imam život, obaveze i karijeru, ali moram da budem iskrena. On je sada velika nula, opala mu je popularnost i od atraktivnog dečka za kojim su ludele žene došao je do samog proseka - priča iskreno Iva.

foto: Printscreen/Instagram

Ona tvrdi da Karić verovatno napolju nije zadovoljan svojim životom, pa mu je boravak u rijalitiju beg od raznih problema.

- Koliko znam, Stefanu i Jovani cvetala je veza, a šta se u međuvremenu desilo, to ne znam. Zar nikome nije čudno što je u rijaliti ušao bez nje? Tu mora da nešto ne štima. On se za svaku devojku baš veže, tako da sam odmah znala da tu nešto ne ide kako treba. Mislim da on nije srećan u toj vezi, da je ušao u rijaliti jer napolju ima probleme- kaže Grgurićeva.

Iva dodaje da nije oduševljena ekipom koja je trenutno u rijalitiju i da bi napravila haos kad bi se priključila.

- Ima zanimljivih ljudi, ali mi se čini da je sve prenaglašeno. Mnogi namerno furaju neke priče da bi ispali zanimljivi, ali to samo ima kontraefekat. Ima nekoliko njih koji su mi zanimljivi, ali generalno bi trebalo da se desi neki zemljotres, kao u prethodnim sezonama. Kad bih ušla u rijaliti, napravila bih dar-mar, ali mi je sada fokus na nekim drugim stvarima. Naravno, uvek postoji mogućnost da uđem za dobar honorar. Neka to bude jedna od tema za razmišljanje - zai- ntrigirala je Iva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Rijaliti/Republika.rs

Bonus video:

00:10 MOŽE LI BLIŽE? Iva Grgurić preplanula i MOKRA napravila snimak od kog se muškarci ZNOJE! U prvom planu SILIKONI (VIDEO)