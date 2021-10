ZOLA VARA MILJANU SA BIVŠOM RIJALITI UČESNICOM?! Nekadašnja zadrugarka se oglasila i otkrila ISTINU: Zvao me je na BLEJU!

U "Zadrugu" su jutros ušli frizeri kako bi sredili zadrugare. Ana Spasojević i Miljana Kulić su se u jednom trenutku našle same kod frizera, što je Ana iskoristila kao mogućnost da Miljani prenese informaciju da se njen dečko Lazar Čolić Zola viđa sa bivšom učesnicom "Zadruge 4", Anđelom Milenković Anakondom.

foto: Nemanja Nikolić

Tim povodom, Anakonda se oglasila za medije i otkrila istinu:

- Ovako, kao prvo pre samog Aninog ulaska u rijaliti sam joj napomenula da me ne dovodi u pitanje, ni u kakve priče koje su bile, pošto sam srećna, zaljubljena i lepo mi je u životu da bih se bavila ovakvim stvarima. Ali pošto je ipak to uradila razumem da je rijaliti i da pokušava da napravi frku moram da se oglasim, inače ne bih. Zola i ja se jesmo čuli, zvao me je na bleju ali se nikada nismo videli, na tome je ostalo. Nije me muvao, bilo je baš tako kao što je rečeno: "Brat moj, šta radiš, da se vidimo da blejimo". Nisam otišla, tako da ne mogu da znam da li bi ostalo na drugarskoj osnovi ili bi me muvao, on tada nije bio sa Miljanom, tako da je ostalo na tome šta bi bilo kad bi bilo, to ne mogu da znam - govorila je Anđela i nastavila:

foto: Printscreen/Youtube

Frizer se jutros sprdao sa Miljanom i potpaljivao vatru, ali opet ponavljam uopšte se nismo videli tako da je sve ostalo samo na tom dopisivanju. Zola i ja smo u ok odnosima, drugarskim kao sto smo i bili, ne čujemo se sada, dešavalo se eto da odgovori na po koji stori i to je to. Što se Miljane tiče ona je kao i svaka žena kada se zaljubi i zavoli, naivna je i ucinila bi sve za svoju osobu. Dok sam još bila u rijalitiju mnogo puta mi je plakala zbog njega. Što se tiče njihove veze mislim da to nema perspektivu, jer svi znamo kroz šta su sve prošli i šta se sve dešavalo u rijalitiju i van njega, ali ja im zelim svu srecu. Ja joj ne predstavljam nikakvu prepreku, opet ponavljam mene Zola ne interesuje - rekla je Anđela.

foto: Printscreen/Pink

