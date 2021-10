DALILA SKINULA BURMU I OSEĆA SE NIKAD BOLJE! Miljana skočila i brutalno izvređala Drajevićku, rasulo u BELOJ KUĆI! (VIDEO)

Dalila Dragojević otkila je kako se oseća nakon što je skinula burmu.

- Pratimo koje pesme pevaš i pevušiš, koja je sada trenutuna? - proćitala je Ivana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Evo sad sam pevala, od Marine Živković, pesma se zove Lavica, da mnogo toga govori. Govori kako se trenutno osećam, neka shvati svako ko kako hoće - nasmejala se Dalila.

- A Dejan voli pesmu Kralj iugubljenih stvari - dobacila je Miljana.

- Koliko si sada laganija sada kada si skinula burmu? - pročitala je Ivana drugo pitanje.

- Osećam se top danas, mnogo sam laganija. Tek ću biti bolja iz dana u dan. Danas sam se malo rastužila zbog ove pesme o ocu, setim ga se i budem tužna ali se brzo vratim u ovo raspoloženje - odgovorila je Dalila.

- Jedva je čekala da skine burmu da se ne lažemo. Pitala sam Cara danas da li razgovara sa Dalilom, on je rekao da ne komuniciraju. Jako lepo ponašanje jedne udate žene. Ovo sve pričam zato što me je juče udarila u najslabiju tačku, a to je mje dete. Ima šizofreni poremećaj, kada vidi Cara ona umre od smeha, a brak i život joj se raspada. Svako dobije ono što zaslužuje, a ona će dobiti onako kako se ponaša. A zaslužila je sve najgore, da se razumemo nikada neće imati nekoga kao što je Dejan. I on je rijaliti igrač i on ima novac, evo vidimo da je odustao od toga da je juri. Bio je dugo njeno kučence, mislimo da je bilo dosta. Svi je znamo vrlo dobro kao "dUDLILA", tako će i ostati. Ja se ne upravljam mišljemem naroda, mene zanima samo istina. Smatram da je brak svetinja i da ne trteba da se sreća gradi na tuđoj nesreći, kada bude doživljavala ono što je već doživljavala setiće se Dejana ali njega više neće biti. Odlično znamo da je ona iz inata ušla u odnos sa sadašnjim mužem, sve ovo je gluma i ništa nije bolja od Aleksandre koju je optužila, pljuvala i nije podnosila. Ja imam dete, to je pravo bogatstvo,a ona da ga je imala bilo bi ako je žensko najveža ku*vetina - govorila je Kulićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li Dejan sve ovo radi jer je iskren ili da bi se priklonio Dalili ne znam. Uvek Dejan na kraju bude na njenoj strani, to nije ništa novo. Miljana je iskusan rijaliti učesnik i ona hvaleći jednog učesnka pljuje drugog, to je jasno - rekao je Đedović.

- Ja pričam ono što je istina i ne držim nikome stranu, ja to moram da kažem. Nije istina da jednog hvalim da bi ponižavala drugog, nije istina! Razlog je vređanje i sve ono što mi je rekla juče- vikala je Miljana.

- Mislim da Dejan podržava Dalilu ili da bi bio uz nju ili da bi ispao još veća žrtva, to je bila poenta moje priče - nastavio je Marko.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)