OPASNI MOMCI PODELILI ISKUSTVA IZ ZATVORA: Pujas i Zverka priznali šta se dešavalo dok su bili iza REŠETAKA! (VIDEO)

Aleksandar Bogunović Zverka, Fran Pujas i Ivan Radosavljević Beli pokrenuli su temu o svojim iskustvima iz zatvora.

Prvi je počeo Pujas, pa je odmah objasnio sa kim je delio sobu i šta su radili.

foto: Printscreen/Pink

- Ja bio sa dečkom osam godina stariji, napravili nam tuš u sobi. Znaš koja sprdnja je bila. Mi pržili roštilj - ispričao je Fran.

- Ja bio u Beču 6 meseci, sreća imao sam papuče pa me nije udarila struja, hteo da skuvam kafu i tad me udarilo - rekao je Beli.

- Bio jedan lik pored mene, on je bio sam, ali je morao platiti za to, dvanaest godina je bio. On je hteo da iskešira da se svim sobama naprave klime - pričao je Fran.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:09 TARA SIMOV U SUZAMA: Bivša rijaliti učesnica ZAGRLILA PSA i plače kao kiša