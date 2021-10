DALILA SE GUŠILA U SUZAMA, A PRE TOGA PROGOVORILA O INTIMI SA CAREM: A onda je Dejanu zadala novi UDARAC i poželela mu SAMO JEDNO!

Dalila Dragojević je prolila gorke suze zbog Dejana Dragojevića, a pre toga je progovorila o intimi sa Filipom.

- Kako ste, jeste dobro - pitao je Bane.

- U našem svetu da, u ovom drugom ne - rekao je Filip, pa se Dalila složila sa tim.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li si se udala za Dejana da bi ispunila očevu ženu - glasilo je pitanje.

- Ne, da sam slušala ostala bih još uvek u braku - odgovorila je ona.

- Kako se osećaš kada si pred Dejanom prisna sa Carem - pitao je Bane.

- Čudno, to radimo u izolaciji, u kuću kada uđemo poprimimo neku negativnu energiju, jedva čekam da se sve ovo završi, Teško mi je kada iskreno pričam, moram da umotan neke stvari da ne bih povredila Dejana, a Car zna celu priču - rekla je ona.

- Kome mišljenje ti je bitnije od Matore ili rođenje sestre - pitao je Bane.

- Bitno mi je od obe, ne želim da me iko poljulja u svom odnosu, izabraću Matoru jer je njoj bitno da si srećan nego što je drugoj strani - odgovorila je ona.

- Da li ste sada zvanično u vezi - pitao je Bane Cara.

- Jesmo, neugodno je, maksimalno će se ona izbegavati sa Dejanom i to je to. Mi smo vezani svakako - odgovorio je on.

- Šta bi uradio da si ti Dejan, a on ti - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam, prošle godine mi se to desilo, osetio sam nešto na svojoj koži ali nije to sve, imao sam devojku tri ipo godine koju sam baš voleo i sve i ona mi namestila zatvor. Ali ovu situaciju ne mogu sto posto da razumem. Ne znam kako bih reagovao. Možda gore, možda bolje.

- Dalila bila u braku četiri i po godine i bio joj je bitan papir, kako joj sada nije bitan - pitao je Bane.

- Dok je u rijalitiju, ne treba da radi takve stvari, to je moje mišljenje, neprijatno mi je da pričam o tome - rekao je Car.

- Mi se nismo venčali u rijalitiju, tako da ne treba ni razvod da se desi ovde. Nismo u mogućnosti da izađemo. Nema smisla sada to raditi, to što sa Dejanom nisam, ja sam ustala i rekla da nisam, posle toga sam se prepustila u odnos sa Carem. Pre neku noć sam rekla da nismo zajedno, skinuli smo burme, desilo je šta se desilo, biće teško, da smo mogli da biramo, bolje da se ovo desilo u osmom mesecu rijalitija, a ne sada. Sebe čuvam koliko mogu i tako - ispričala je Dalila.

- Kada smo osetili da smo u problemu ja sam ustao i rekao da mi se sviđa. Popričao sam sa Mikijem, on mi je rekao da se sklonim, ali ovo je jače od mene, iz dana se tovarimo u blato - rekao je Car.

- Mislim da svako treba da krene svojim putem - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li je Dalila prava za dobru i uzornu suprugu - glasilo je pitanje.

- Po ovome što je uradila, nije, ali razumem pitanje. Dejan upravo zato voli nju jer je pokazala veliku ljubav. Ona je moj izbor - rekao je Car.

- Ja za sebe smatram da jesam, sve sam glasno i jasno rekla šta imam. Papiri nisu problem, ne bi bilo za primer da to radim sa Dejanom u krevetu, a onda sa strane budem sa Filipom, ne zanimaju me drugi ljudi, smatram da sam primer i da sam jaka žena. Možda ću biti najgora, ali bitno mi je da sam srećna. Svi su se trudili ovde da prikažu njihovu sreću kako su živeli u braku i ništa papir ne znači, a sada kada je došla ova situacija oni imaju zamerke. - rekla je Dalila.

- Reper za dobar brak može dovesti onaj ko je u dugom braku. Ja ne mogu biti sudija - rekao je Filip.

- Ja ne znam šta se meni može desiti, i zato neću više da pričam - rekao je Filip.

- Moje pitanje je pokazalo da vi nemate pojma, svako moje pitanje je bilo "da li" - upao je Lepi Mića u radio, pa sasuo Filipu u lice šta misli.

foto: Printscreen

- Dalila može biti reper za dobar brak, ali ne može biti za razvod - poentirao je Car.

- Jesi očekivala ovakvu Dejanovu reakciju - pitao je Bane Dalilu.

- Nisam, mislila sam da će ga proći posle dan-dva. Nije mi meni lako. Ja sam mu rekla da se druži da nađe sebi fokus. U meni je brodolom, ja više ne pokazujem to na način da lomim i tako dalje, ništa od zadruge ne bi ostalo. Radim na sebi, upoznala sam neku novu sebe, vratila sam se na fabrička podešavanja. Ne želim da me niko sažaljeva - rekla je Dalila.

- Šta možemo očekivati od Dejana još do kraja - pitao je Bane.

- Ne znam, volela bih da uđe neko ko će mu se svideti. On će uvek biti najbolji čovek koga sam upoznala. Ne mogu da ga tešim na način na koji sam mu pre prilazila - ispričala je Dalila.

